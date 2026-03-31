Amasya Suluova Besi OTB ile 1500 Kişilik İstihdam
Amasya Suluova Besi OTB ile 1500 Kişilik İstihdam

31.03.2026 09:47
Bakan Yumaklı, Amasya'daki Besi OTB'nin kırmızı et üretimi ve istihdam yaratacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya Suluova Besi Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı sağlamasının yanında 1500 kişi için istihdam oluşturduğunu da bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Yüzyılı'nın modern hayvancılık üssü olan Amasya Suluova Besi OTB'nin 200 milyon lira altyapı yatırımı ve yüzde 80 hibeyle güçlendirildiğine işaret eden Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"152,5 hektar alanda tam entegre modern üretim sistemi ve 15 bin 650 büyükbaş kapasitesiyle kırmızı et üretimine katkı, 1500 kişiye istihdamla güçlü bölgesel kalkınma sağlıyoruz. Modern hayvancılık teknikleri ve yüksek verimlilik odaklı bu projeyle, ülkemizin gıda arz güvenliğini pekiştirmeye ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Suluova, Ekonomi, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Suluova Besi OTB ile 1500 Kişilik İstihdam - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Amasya Suluova Besi OTB ile 1500 Kişilik İstihdam - Son Dakika
Advertisement
