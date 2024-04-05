Amasya Üniversitesi ile Özel Firma Arasında Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği İşbirliği Protokolü İmzalandı

Amasya Üniversitesi ile özel bir firma arasında endüstriyel kenevir yetiştiriciliği işbirliği protokolü imzalandı.
Anlaşmayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Prof. Dr. Aliye Aras ve iş insanı Süleyman Tanrıverdi imzaladı.
Firmanın Çorum'un Meçitözü ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan üretim tesisinde düzenlenen programda araziye kenevir ekimi yapıldı. Ekimde dron da kullanıldı. Kenevirden üretilen ürünlerin yer aldığı sergi de açıldı.
Üniversite sanayi işbirliğine örnek bir çalışmaya imza attıklarını belirten Rektör Turabi, "Bu projedeki yatırımcımıza, hocamıza bütün imkanlarımızı sunduk. Amasya Üniversitesi olarak milletimize, bayrağımıza ve devletimize hizmet edecek her türlü projede her zaman hizmete hazırız. Hayırlı ve bereketli neticeler çıkmasını temenni ediyorum" dedi.
Programda Devlet Eski Bakanı Bekir Aksoy, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, diğer yetkililer ve üniversite öğrencileri de yer aldı. - AMASYA
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