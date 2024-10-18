Amasya Üniversitesi Kenevir Hasadı Yaptı

Ekonomi

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Amasya Üniversitesi kenevir üretimine başladı, hasada öğrenciler de katıldı

AMASYA - Amasya Üniversitesi'nin bir biyoteknoloji firmasıyla işbirliği yaparak 30 dekarlık alanda yetiştirdiği endüstriyel kenevirin hasadı yapıldı. Öğrenciler ve akademisyenlerin hasat ettiği kenevir tarlasında ayrıca 2 bin kilodan fazla bal üretimi de gerçekleştirildi.

Üniversiteden tarlaya

Tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim alan öğrenciler ile akademisyenlerin yolunu tuttukları tarlada elleriyle kökünden sökerek hasat ettikleri kenevir işlenmesinin yanı sıra araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere depolara kaldırıldı. Tarlaya konuşlanan kovanlardaki arılar 2 bin kilodan fazla kenevir balı da üretti.

Elleriyle kökünden söktüler

Hem endüstriyel hem de tıbbi alanda geniş bir yelpazede faydalar sunan kenevir bitkisini köküyle beraber sökerek hasat ettiklerini belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Çünkü hocalarımız kökünden de bazı ilaçlar ve kullanım alanları geliştirmek üzere laboratuvara aldılar. İnşallah bunun da kazanımlarını paylaşacağız" dedi.

2bin200 kilodan fazla kenevir balı üretildi

Kenevir ekili alana konuşlanan 110 kovan arıdan 2bin200 kilodan fazla bal üretiminin sağlandığına değinen Prof. Dr. Turabi, şifa kaynağı kenevir balını yakında hizmete girecek Amasya Üniversitesi satış mağazasında da satışa sunacaklarını açıkladı.

Ekim alanı genişletilecek

ARS Biyoteknoloji firmasıyla yaptıkları işbirliği sonucu çok verimli geçen hasat sonrası kenevir ekim alanını daha da artırmayı düşündüklerine değinen Rektör Turabi, "Geleceğin yeşil ekonomisine kenevirin çok yüksek katkılarının olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıl üretimi artıracağız. 90 dekar alanının hemen hemen tamamında kenevir ekimi planlıyoruz" diye konuştu.