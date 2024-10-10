Amasya Üniversitesi'nde 1. Kariyer Günleri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Amasya Üniversitesi'nde 1. Kariyer Günleri Düzenlendi

Amasya Üniversitesi\'nde 1. Kariyer Günleri Düzenlendi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen '1. Kariyer Günleri' programında üniversite öğrencilerine kalkınma ajanslarını tanıtarak, Amasya ve çevresindeki projeleri ve fırsatları aktardı.

10.10.2024 09:58  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen "1. Kariyer Günleri" programında üniversite öğrencilerine kalkınma ajanslarını tanıttı.

Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından "1. Kariyer Günleri" programı düzenlendi. Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Levent Uğur, protokol üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, akademisyenler, kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen programda Orta Karadeniz Bölgesi'nde alanında öncü birçok firma ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın(OKA) da aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşu da tanıtım stantları ile yer aldı.

Programda OKA standını ziyaret eden Amasya Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinden öğrencilere kalkınma ajansları ile TR83 Bölgesi'ni oluşturan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin tanıtımı yapıldı. OKA Amasya Yatırım Destek Ofisi (YDO) Uzmanı Murat Şimşek ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Nida Kaymakçı öğrencilere ajansın çalışmaları ve yürüttüğü projeler ile personel alım süreci hakkında bilgi verdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

amasya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Üniversitesi'nde 1. Kariyer Günleri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya Üniversitesi'nde 1. Kariyer Günleri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.