Amerikalıların Büyük Bir Bölümü Hükümetin Ekonomi Yönetimini Onaylamıyor - Son Dakika

NEW YORK, 28 Mart (Xinhua) — Yeni yapılan NBC News anketine göre, ABD'de son 40 yılın en büyük enflasyon artışı yaşanırken, halkın büyük çoğunluğu ülkenin yanlış yöne gittiğine inandıklarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi yönetimini onaylamadıklarını söyledi. NBC, iş kaybı ve ekonomi, oy hakları/seçim dürüstlüğü ve koronavirüs Ocak ayındaki anketin zirvesinde yer alırken yaşam maliyetinin ankette Amerikalıların en önemli sorunu haline gelmesi nedeniyle Biden'ın ekonomiyi yönetme şekline verilen onayın düştüğünü belirtti. 18- 22 Mart tarihleri arasında yapılan ankete göre, ankete katılanların yüzde 62'si aile gelirlerinin yaşam maliyetinin gerisine düştüğünü, yüzde 31'i aynı seviyelerde kaldığını, yüzde 6'sıysa yaşam maliyetinden daha çok arttığını söyledi.

Çoğu Amerikalı enflasyonun artışına dair en çok kimi veya neyi suçladıkları sorulduğunda, yüzde 38 oranında Biden'ı ve politikalarını işaret etti. NBC, yanıt verenler arasında bulunan Cumhuriyetçilerin bu görüşe sahip olanların çoğunluğunu oluşturduğunu ifade etti. Ankete katılanların yüzde 28'i Kovid-19 pandemisini, yüzde 23'ü fiyatları artıran şirketleri, yüzde 6'sı Rusya- Ukrayna çatışmasının mal ve hizmet maliyetlerini artırmasını suçladı.