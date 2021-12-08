Üye Girişi
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı - Son Dakika

Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

08.12.2021 12:23

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün yeniden 784,2 liraya kadar yükseldi. Analistler, tüm piyasanın ABD'de Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini beklediğini belirtti.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 784,2 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 1,2 azalışla 779,5 liradan tamamladı.

YENİDEN YÜKSELDİ

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 784,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

BİN 790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler tarih verip, Hazırlığınızı yapın diyerek uyardı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Analistler tarih verip, 'Hazırlığınızı yapın' diyerek uyardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Minibüse binen işçiyi 12:18 Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoföre ceza
Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! 12:10 Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak 22:12 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum 16:36 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:21 İntihar eden iki asker, şehit sayıldı
12:17 Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi
12:09 Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!
11:59 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
İntihar eden iki asker, şehit sayıldı İntihar eden iki asker, şehit sayıldı         
12:21
Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi Tuvalet kağıdında 15 ayda fahiş artış: 24'lü rulo 66.90 TL'den 90.25'e yükseldi         
12:17
"Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım         
11:47
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement