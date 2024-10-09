Ani Hava Değişimleri Sağlığı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ani Hava Değişimleri Sağlığı Olumsuz Etkiliyor

Hava değişimleri, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara neden oluyor. Uzm. Dr. Işıkoğlu uyardı.

09.10.2024 10:16
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Güven Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, ani hava değişimlerinin vücudun adaptasyon ve savunma mekanizmalarını etkileyerek çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, eylül-ekim ayları itibarıyla hava sıcaklıklarında ani değişimlerin meydana gelmesiyle birlikte değişen ısı seviyelerinin vücut direncini kırdığını belirtti.

Işıkoğlu, ısı ve nem düzensizliğinin çeşitli hastalıklara yol açabileceğini kaydederek, "Ani hava değişimleri vücudun adaptasyon ve savunma mekanizmalarını etkileyerek çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özellikle bu durumlar, bağışıklık sisteminde negatif etkileri ile başta üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere bulaşıcı hastalıklara neden oluyor. Bunun dışında sıcaklık değişimleri ve hakim olan alerjen değişimleri ile alerjik şikayetlerin artmasına sebebiyet veriyor. Bu dönemlerde, alerjik rinit, alerjik astım gibi tablolarla daha sık karşılaşıyoruz. Özellikle soğuk ve kuru hava bu hastalıkların artması için öncül bir neden olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Gecelerin uzaması, gün ışığından yararlanılan sürenin azalmasıyla insanlarda sinirlilik, aşırı hassasiyet, duygu durum değişiklikleri görülebildiğini ve psikolojik rahatsızlıkların artmasına zemin hazırlayabildiğini belirten Işıkoğlu, "Havaların soğuması üzerine basınç değişimleri ile migren atakları, vücuttaki bu değişimlerin getirdiği stres ile kalp krizleri ve mide-bağırsak problemlerinde artış gözlemliyoruz." açıklamasında bulundu.

Öncelikle giyinme ve beslenmenin dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu kaydeden Işıkoğlu, kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre kalınmaması, evlerin kısa süreli de olsa havalandırılması, ellerin bol su ve sabun ile yıkanması, hasta kişilerle sosyal mesafeyi bulundurulması önerilerinde bulundu.

Doğru beslenmenin hastalıklardan korunmadaki etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Işıkoğlu, öncelikle doğru, dengeli beslenmenin işin ilk noktası olduğunu, kış mevsiminde gözden kaçan egzersiz ve spor ile metabolizma artırıp vücut direncini artırmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Bol su tüketimi, başta C vitamini olmak üzere iyi bir vitamin-mineral desteğinin vücudu hastalıklara karşı koruyacağına işaret eden Işıkoğlu, şunları kaydetti:

"Düzenli ve yeterli uyku ise yine bağışıklık sistemini destekleyecek ve vücudun stres seviyesini azaltacaktır. Sigaranın, bağışıklık sistemi üzerinde negatif etkisi var. Sigara içmek, hem bu dönemde gelişen sağlık problemlerinin tetikleyicisi. Sigara tüketiminden uzaklaşmamız, mümkünse dumanlı yer ve mekanlarda bulunmamalıyız.Bir diğer önemli konu da risk grubunda olan hastaların ve yakınlarının grip ve zatürre aşılarını muhakkak olması. Enfeksiyon belirtisi olan kişilerin en kısa sürede doktorlarına başvurmaları, kış dönemi öncesi bağışıklıklarını desteklemek için gerekli mineral-vitaminleri öğrenmek adına check-up'ların ihmal etmemelerini de öneriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ani Hava Değişimleri Sağlığı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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