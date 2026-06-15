Anız Yakma Uygulamasına Uyarı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen anız yakma uygulamasına ilişkin üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Anız yakmanın kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de toprağın verimliliğine, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğini belirten Akıncı, tarım arazilerinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılabilmesi için bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Toprağın tarımsal üretimin en temel unsuru olduğunu ifade eden Akıncı, verimli tarımın ancak sağlıklı topraklarla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Hasat sonrası tarlalarda kalan bitki artıklarının yakılmasının toprağın doğal yapısını bozduğunu kaydeden Akıncı, "Anız yakmak, sadece hasat artıklarını ortadan kaldırmak değildir. Bu uygulama, toprağın yıllar içerisinde oluşturduğu doğal zenginliği de yok etmektedir. Toprağın üst katmanında bulunan organik maddeler, faydalı mikroorganizmalar ve canlı yaşamı yangınla birlikte zarar görmekte, bu durum ise uzun vadede verim kaybına neden olmaktadır" dedi.

Toprak sağlığının korunmasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akıncı, anız yangınlarının toprağın su tutma kapasitesini azalttığını, erozyon riskini artırdığını ve üreticilerin daha fazla gübre kullanımına yönelmesine neden olduğunu belirtti.

Anız yakmanın yalnızca tarım arazilerine değil çevreye de zarar verdiğini aktaran Akıncı, "Kontrolsüz şekilde başlayan yangınlar zaman zaman ormanlık alanlara, enerji nakil hatlarına, yerleşim yerlerine ve komşu tarım arazilerine sıçrayarak büyük maddi kayıplara yol açabilmektedir. Son yıllarda yaşanan birçok yangın vakası, anız yakmanın ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Modern tarım uygulamalarının anızların değerlendirilmesine yönelik önemli alternatifler sunduğuna vurgu yapan Akıncı, bitki artıklarının toprağa karıştırılması, doğrudan ekim ve koruyucu toprak işleme yöntemlerinin hem üretim maliyetlerini düşürdüğünü hem de toprağın organik yapısının korunmasına katkı sağladığını söyledi.

Akıncı açıklamasının sonunda üreticilere çağrıda bulunarak, "Toprak, bize emanet edilmiş en kıymetli üretim kaynağıdır. Bugün elde ettiğimiz verimin devamı, toprağı nasıl koruduğumuza bağlıdır. Anız yakmak kolay bir yöntem gibi görünse de aslında gelecekteki üretim gücümüzden vazgeçmek anlamına gelmektedir. Daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir tarım için toprağımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız" diye konuştu. - GAZİANTEP