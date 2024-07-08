Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerini Sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Ödemelerini Sürdürüyor

Zorlu ekonomik şartlarda vatandaşların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere olan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 10 bin TL maaş alan ve sosyal yardım alma şartları taşıyan 39 bin 954 emekliye on birinci kez bin 500'er TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca 217 bin 819 aileye her ay sağlanan et desteği de 600 TL'ye çıkarıldı.

08.07.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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Zorlu ekonomik şartlarda Başkentlilerin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere olan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 10 bin TL maaş alan ve sosyal yardım alma şartları taşıyan 39 bin 954 emekliye on birinci kez bin 500'er TL destek ödemesi gerçekleştirdi. Ayrıca 217 bin 819 aileye her ay sağlanan et desteği de 600 TL'ye çıkarıldı.

Zorlu ekonomik şartlarda vatandaşların yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliye verdiği desteği çeşitlendirerek devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alan ve ekonomik zorluk yaşayan emekliklere on birinci kez destek ödemesi yaptı.

Et desteği 600 TL'ye çıkarıldı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 10 bin TL maaş ile ekonomik zorluk çeken ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan 39 bin 954 emekliye on birinci kez 1500'er TL'lik destek ödemesi gerçekleştirdi.

Ayrıca 217 bin 819 aileye her ay sağlanan et desteği de 600 TL'ye çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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