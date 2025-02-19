Ankara'da Mobilya Sektörü Toplantısı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odasında (ATO) düzenlenen toplantıda, Ankara mobilya sektörü temsilcileri, Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan gelen alım heyetleriyle görüştü.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, ATO'nun Halı, Mobilya İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi tarafından, alım heyeti toplantısı düzenlendi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de mobilya sektörünün, en köklü ve hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu belirtti.

Mobilya sektöründeki yerli kaynak kullanımına işaret eden Aktay, sektörün markalaşmaya bağlı olarak yüksek katma değer ürettiğini ve istihdama önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Aktay, AR-GE ve teknolojiyle güçlendirilmiş, özgün ve yenilikçi tasarımların sektörün rekabet gücünü de yükselttiğine işaret ederek, "Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretilen Türk mobilyaları, bugün 200'ü aşkın ülkede ev ve ofisleri süslüyor. 2002 yılında dünya mobilya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,5 iken bugün bu oran yüzde 2,1'e çıktı. Bu başarı hepimizin göğsünü kabartıyor." ifadelerini kullandı.

Alım heyeti toplantısında Fas, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'dan gelen iş insanlarıyla, başkentin mobilya sektörünün temsilcileri bire bir görüşmeler gerçekleştirerek, iş bağlantıları kurdu.