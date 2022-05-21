Ankara'da yenileme çalışmaları - Son Dakika
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Ankara'da yenileme çalışmaları

21.05.2022 10:04
Ankara'da yenileme çalışmaları

"Etimesgut İstasyon Caddesi Yenileme Projesi İstişare Toplantısı", Ankara Ticaret Odası (ATO) Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Lale Özgenel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)...

"Etimesgut İstasyon Caddesi Yenileme Projesi İstişare Toplantısı", Ankara Ticaret Odası (ATO) Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Lale Özgenel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Proje Müdürlüğü yetkilileri ve İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren ATO ve ANKESOB üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Etimesgut'ta faaliyet gösteren bir kafenin salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'nın belirli bölgelerinde başlattığı yenileme ve sağlamlaştırma projeleri ile ilgili olarak o bölgede ticaret yapan üyelerinin görüşlerini ve taleplerini almak üzere istişare toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Özdemir, "Geçtiğimiz aylarda Posta Caddesi ve Anafartalar Caddesi için bir araya gelerek, bu bölgelerde faaliyet gösteren üyelerimizle istişarelerde bulunmuştuk. Bu toplantılar sonucunda da üyelerimizin ticaretinin en az şekilde etkileneceği haliyle projeler hayata geçirilmişti. Bugün de aynı süreci Başkentimizin merkez ilçelerinden Etimesgut sınırlarındaki İstasyon Caddesi için gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Daha önceki istişare toplantılarında sağlanan fikir alışverişlerinin faydalı olduğunu kaydeden Özdemir, "İstasyon Caddesi'nde yapılacak çalışmaların da bu fikir birliği eşliğinde herkes için başarıya ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Toplantının açılışında ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ile Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Lale Özgenel de birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından ABB Fen İşleri Proje Müdürlüğü yetkilileri, ATO ve ANKESOB üyelerine proje hakkında bilgi vererek, bir sunum gerçekleştirdi. - ANKARA

Ankara'da yenileme çalışmaları
Ankara'da yenileme çalışmaları
Ankara'da yenileme çalışmaları

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Kaynak: İHA

ankara esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, Kent Konseyi, Hüseyin Ar, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da yenileme çalışmaları - Son Dakika


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