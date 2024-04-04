Ankara\'da Kadın Girişimci ve Yatırımcı Paneli Düzenlendi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Kadın girişimci ve yatırımcı ile ilgili bilgilendirme paneli düzenlendi.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'daki girişimciler, iş insanları ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek amacıyla Kadın Girişimci ve Yatırımcı ile ilgili bir panel düzenlendi. Ankara Sanayii Odası (ASO) Meclis Salonu'nda düzenlenen panele, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gözde Diker, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ve Startup Centrum Kurucu Ortağı Nizamettin Sami Harputlu katıldı.
ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt panelde yaptığı konuşmada, "Kadın girişimciliği dediğimiz zaman söyleyecek çok fazla sözümüz var elbette. Hatta girişimciliği bırakın kadın dediğimiz de bile söyleyecek çok fazla sözümüz var. Hepimiz biliyoruz ki daha girişimcilik dünyasına adım atmadan kadınlarımızın hızını kesiyoruz" dedi.
Kadın girişimciliğini arttırmak için çok ciddi çabalar olduğunu belirten Özbozkurt, "TÜİK verilerine göre 2002 yılında yüzde 13.1 iken kadın girişimci sayısı 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 16.6'ya yükselmiş. Bu rakamlar umut verici olarak gözükebilir. Ama nüfusumuzun yaklaşık olarak yarısını oluşturan kadınlarımızın bu oranda girişimci ve yatırımcı olması aslında kabul edilemez. Oysa kadınların sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimlerini yansıtabilecekleri en etkili alanlardan biriside girişimcilik. Kadınların içinde var olan girişimcilik yeteneklerinin açığa çıkması ve değerlendirilmesi ülkemizin ekonomisine çok ciddi ve değerli katkılar sağlayacaktır. Yeni istihdam imkanları oluşturulacaktır. Bunun sonucunda ekonomi güçlenecektir. Ayrıca toplum içinde kadının sahip olduğu rol ve statü güçlenerek sağlamlaşacak kadının doğası gereği oluşturduğu farklı bakış açıları toplumu zenginleştirecektir. Kadın girişimcilerimiz bazı durumlarda sırf kadın olduklarından dolayı bir takım sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunları ufak bir liste halinde vermek istersek güvensizlik, kadın ve erkek arasındaki rol çatışmaları, hem işle hem de evle ilgilenme zorunluluğu, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, sermaye temini ve finansa erişimdeki sıkıntılar ve eğitim düzeylerinin yetersiz olması. Karar alıcıların ve toplumsal tüm kurum ve kuruluşların bu güvensizliği ve rol çatışmalarını azaltmada çok önemli rolleri olduğuna inanıyorum. Kadınların yapamayacağı bir şeyin olmadığını artık herkes biliyor ve görüyor olmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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