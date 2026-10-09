Ankara Sanayi Odası Başkanlığına Seyit Ardıç yeniden seçildi - Son Dakika
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Ankara Sanayi Odası Başkanlığına Seyit Ardıç yeniden seçildi

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Ankara Sanayi Odası Başkanlığına Seyit Ardıç yeniden seçildi
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- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Farklılıklarımızın içinde istişare edeceğiz, toplanacağız, ortak akılda hep beraber birleşeceğiz" Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: "Ankara sanayisinin geleceğini birlikte hazırlayacağız"

Seyit Ardıç, Meslek Komiteleri seçimleri tamamlanan Ankara Sanayi Odasının (ASO) yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

ASO'nun yeni meclisi, en yaşlı üye Mustafa Feridun Haboğlu başkanlığında "seçim" gündemiyle toplandı.

Geçici Meclis Başkanlık Divanı yönetiminde yapılan seçimde, meclis başkanı, yardımcıları ve katip üye, hesapları inceleme komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul delegeleri, disiplin kurulu, yönetim kurulu başkan ve üyeleri belirlendi.

Seyit Ardıç başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Mete Çağlayan, Ercan Ata, Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Musa Ertunç, Berat Darçın, Ramazan Yön ve Hasan Cem Taşkaldıran'dan oluştu.

"Ardıç, Türk iş dünyasını en güzel şekilde temsil ediyor"

Seçimde oy kullanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO'nun başarısının birlik ve beraberlikten kaynaklandığını söyledi.

TOBB Yönetim Kurulunda Ardıç ile çalıştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Onun bilgisinden, tecrübesinden bizzat istifade ediyoruz. Odalar Birliğinin birçok projesinde, temsil noktasında sizleri ve Türk iş dünyasını en güzel şekilde temsil ediyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, meclis üyelerine toplantılarda katkı vermeleri çağrısında bulunarak, "Farklı düşüneceğiz, bu kürsüleri hep beraber kullanacağız, farklılıklarımızın içinde istişare edeceğiz, toplanacağız, ortak akılda hep beraber birleşeceğiz. Eğer farklı düşünüyor diye birisini dışlarsanız kaybeden siz olursunuz. Bu meclisin en önemli görevi bu. Düşündüklerinizi lütfen söyleyin." diye konuştu.

"Ankara sanayisinin geleceğini birlikte hazırlayacağız"

Ardıç da Ankara sanayisini daha ileriye taşımak ve uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak için çalışacaklarını belirterek, kendisine destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Yoğun bir çalışma döneminin geride kaldığını söyleyen Ardıç, "Gelen talepleri ve sorunları veriye dayanan, uygulanabilir çözüm önerilerine dönüştürdük. Bunları devletimizin en üst makamlarına taşıdık. Ankara sanayicisinin sesini ülke gündeminde daha güçlü duyurduk." ifadesini kullandı.

Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiği ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi projeleri ile Ankara'nın üretim ve yatırım kapasitesini büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yüksek teknolojili ihracatın daha da ileri seviyelere taşınacağını belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerimizde ürettiğimiz katma değeri artırmak için firmalarımıza destek olacağız. Yeni meclisimizde kadın üye sayımızın önceki döneme göre yaklaşık üç kat artarak 13'e yükselmesi beni ayrıca sevindirdi. Bugün 112 üyeli meclisimizin yüzde 10'undan fazlası kadın sanayicilerimizden oluşuyor. Hep söylüyorum, kadınların iş hayatında, karar süreçlerinde ve üretimde daha güçlü yer alması ekonomik kalkınmamızın temel unsurlarından birisidir. Odamız karar mekanizmalarında da kadın sayısının artması Ankara sanayisine güç katacak. Kadın ve genç girişimcilerimizin fikirleri ve cesareti bu hedefimizin en önemli parçalarından biridir. Onların görüşleri, projeleri ve üstlenecekleri sorumluluklar çok kıymetlidir. Ankara sanayisinin geleceğini birlikte hazırlayacağız."

"Meclis başkanı İhsan Çetinceviz oldu"

ASO Meclis Başkanlığı görevine İhsan Çetinceviz, Meclis Başkan yardımcılıklarına Didar Danış Ezer ve Oğuz Yılmaz, Katip Üyeliğe Aysu Yavuz seçildi.

Çetinceviz, seçiminin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, ASO'nun Seyit Ardıç yönetiminde önemli işlere imza attığını ifade ederek, gelecek dönem için bilgi ve tecrübeyi ASO'da buluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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