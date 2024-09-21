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Ekonomi

Ankara ve Nijerya'dan İşbirliği

ATO, Ankara'nın sektörel tecrübesini Nijerya'ya aktaracak eğitim programları düzenleyecek.

21.09.2024 14:19
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Nijerya ile yapacakları işbirliğiyle, Ankara'nın sektörel birikim ve tecrübesini Nijerya'ya aktarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO İdea ve Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonunun "Skill Up-SUPA Programı" kapsamında gerçekleştirilen işbirliği bilgilendirme toplantısı ATO himayesinde yapıldı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'nın savunma, havacılık sanayi, sağlık, inşaat, eğitim ve enerji gibi alanlarda önemli potansiyeli olan bir merkez olduğunu işaret ederek, "Ankara, ticaret, sanayi ve turizmde önemli gelişme kaydediyor. Zengin birikime sahip şehrimizin bu birikim ve tecrübesini Nijerya'ya, Nijerya'daki sektörlere, sanayiye, ticarete aktaracak olması, ülkelerimiz arasındaki etkileşimi artıracak önemli bir gelişme. Türkiye ve Nijerya arasındaki dostane ilişkilerin, bu tür işbirlikleriyle daha da pekişeceğine ve bunun ticaret rakamlarımıza yansıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu işbirliği sayesinde Ankara'daki eğitmenlerin, Nijeryalı eğitmenlere endüstriyel alanlardaki bilgi ve tecrübelerini aktaracağını belirten Baran, Türkiye'de başlayacak, ihtiyaç halinde Nijerya'da da devam edecek eğitim programlarının, yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirileceğini aktardı.

Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonu Genel Müdürü Afız Oluwatoyın Ogun da İstanbul ve Antalya'da da sanayi, teknoloji, ticaret alanında incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Toplantıya katılan OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSTİM OSB modelini Nijerya'ya taşımaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Teknoloji, Ekonomi, Nijerya, Eğitim, ankara, Son Dakika

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