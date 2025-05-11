Annelik ve İş Hayatı Arasında Denge - Son Dakika
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Ekonomi

Annelik ve İş Hayatı Arasında Denge

Zeynep Okur Baysal, annelik ve kariyer dengesinin özveri gerektirdiğini vurguladı.

11.05.2025 11:21
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IC Holding Operasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Analitiği Müdürü Zeynep Okur Baysal, annelik ile iş yaşamını bir arada sürdürmenin günlük hayatta denge, özveri ve anlayış gerektirdiğini belirterek, her iki rolün de öncelikleri yeniden tanımlamayı zorunlu kıldığını söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Baysal, profesyonel yaşamla özel hayat arasında kurduğu dengeyi, kurumsal desteklerin bu süreçteki etkisini ve annelik tecrübesinin kendisine kattıklarını anlattı.

Hem annelik hem de profesyonellik rollerini "güç, sabır ve bolca sevgi" karışımı olarak tanımlayan Baysal, gün içinde odağını sürekli yenilediğini belirterek, "İşteyken işe, evdeyken çocuğuma odaklanıyorum. Bu dengeyi sağlamak her zaman kolay olmuyor. Bazen yetersiz hissettiğim anlar da oluyor, böyle durumlarda mükemmel olmak zorunda olmadığımı kendime hatırlatıyorum." dedi.

"Kaliteli zaman, geçirilen süreden çok içeriğiyle ilgili"

Baysal, iş temposuna rağmen çocuğuyla verimli zaman geçirmeye özen gösterdiğini, akşamları telefon ve televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurları bir kenara bırakarak nitelikli vakit geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuğuyla hafta sonları birlikte kahvaltı hazırlamak, resim yapmak, parka gitmek veya film izlemek gibi ortak ritüeller oluşturduklarını dile getiren Baysal, tiyatro ve arkadaş buluşmalarıyla da kendine zaman ayırmaya çalıştığını anlattı.

Baysal, "Annelik ile iş yaşamını bir arada sürdürmek, günlük hayatta denge, özveri ve anlayış gerektiriyor. Her iki rol de öncelikleri yeniden tanımlamayı zorunlu kılıyor." dedi.

Baysal, kurumsal hayatın anneliğe etkilerine de değinirken, salgınla uygulamaya giren hibrit çalışma sisteminin kendisi için büyük bir kolaylık sağladığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğum izninden sonra hibrit çalışma sayesinde çocuğumla daha fazla vakit geçirme şansım oldu. Ofise döndüğümde ise bir ihtiyacı olduğunda yöneticilerime bunu rahatlıkla ifade edebilmek ve anlayışla karşılanmak benim için büyük bir konfor."

Şirketin sunduğu "Reflex" çalışma modeliyle her yılın ağustos ayında hem yıllık izin hem de hibrit çalışma imkanı sağlandığını belirten Baysal, böylece yaz aylarında ailesiyle daha uzun zaman geçirebildiğini vurguladı.

Baysal, IC Holding'in doğum sonrası kadın çalışanlara, çocukları 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkanı sunduğunu aktararak, iş yerlerinde yer alan emzirme odalarının da annelere fiziksel ve duygusal açıdan güvenli alanlar sağladığını söyledi.

İş hayatındaki özverili tutumuyla çocuğuna daha iyi bir rol model olabildiğini dile getiren Baysal, "Bazen oyun oynarken 'anne ben toplantıdayım' diyerek beni taklit ediyor. Bu, hem eğlenceli hem de beni nasıl dikkatle izlediğini gösteren bir an. Bence beni güçlü ve sorumluluk sahibi biri olarak görüyor. İşe ve emeğe saygı duymasını görmek beni hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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