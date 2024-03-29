Antalya Büyükşehir Belediyesi \'Halk Mama\' Projesiyle Çocuklara Destek Oluyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve çocuk besinlerine erişmekte zorluk çeken ailelere destek olmak amacıyla başlattığı 'Halk Mama' projesi kapsamında Alanyalı çocukları da sağlıklı mama ile buluşturmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başlattığı 'Halk Süt' projesinden sonra 'Halk Mama' projesi de sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik şartlar nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin bebek besinlerine erişmesine destek olmak amacıyla 6-24 aylık çocuklara ücretsiz mama desteği sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Alanya'nın farklı mahallelerindeki çocuklara Halk Mamaları evlerinde teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama projesine başvurmak isteyen aileler, ilçelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi veya ATASEM kurs merkezlerine, Antalya merkezde ise Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bizzat başvurabilecek. Belediye sitesinden online başvuru da yapabilecek. Büyükşehir'in sosyal hizmet uzmanlarının yapacağı inceleme sonrasında 6-24 ay çocuklara her ay 12 adet mama desteği sağlanacak. - ANTALYA