Antalya Büyükşehir'den çiftçilere 6 yılda 403 milyon TL'lik elektrik desteği - Son Dakika
Antalya Büyükşehir'den çiftçilere 6 yılda 403 milyon TL'lik elektrik desteği

02.01.2026 14:20  Güncelleme: 14:26
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Güneş Enerji Santralleri ile çiftçilere enerji desteği sağlamaya devam ediyor. 2019-2025 yılları arasında 19 bin çiftçiye yaklaşık 345 milyon TL'lik elektrik desteği sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda tarımsal üretim için sağladığı enerji destekleri artarak devam ediyor. Güneş Enerji Santralleri (GES) ile yıllık 8 milyon 500 Bin kWh elektrik üreten Büyükşehir 2019-2025 yılları arasında 19 bin çiftçiye enerji desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı GES yatırımlarıyla çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimlerine destek oluyor. Antalya tarımında üretimi, verimi ve çeşitliliğin arttırılmasına katkı sunan enerji desteklemeleri ile üreticilerin sulama sorunları da çözülüyor.

2019 -2025 yılları arasında Büyükşehir GES'ler ile ürettiği yıllık ortalama 8 milyon 500 Bin kWh elektirik ile 52 sulama kooperatifine bağlı yaklaşık 19 bin çiftçi ailesine yaklaşık 345 milyon TL'lik elektrik desteği sağladı. İşletmesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan sulama tesislerine ise 2019-2025 yılları arasında toplam 58 milyon TL'lik destek sağlandı. Yeni kurulacak Güneş Enerji Santralleri ile desteklerin artarak devam etmesi hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

