Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kadınlara Salça Makinesi Desteği

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, zamandan tasarruf sağlamak ve kadınların işlerini kolaylaştırmak amacıyla Elmalı'nın Kocapınar ve Karamık mahallelerine salça makineleri hibe etti.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca salça yapımında köylülerin işini oldukça kolaylaştıracak olan salça makinesi desteği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Elmalı'nın Kocapınar ve Karamık mahallelerinde salça makinesi desteğinde bulundu.

Salçalar zahmetsizce yapıldı

Makine desteği kışlık salça hazırlığında olan mahalle halkını memnun etti. Kocapınar Mahalle sakinlerinden Fatma Keser, "Salça makinesinde zahmetsizce domatesleri işliyoruz. Komşularımızla birlikte kışlık hazırlıklarımızı imece usulü yapıyoruz. Makine desteği sayesinde yardımlaşma ve dayanışma kültürünü de yaşatıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA