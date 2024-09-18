Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kışla Mahallesi'ne Süt Soğutma Tankı Hibesı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kışla Mahallesi'ne Süt Soğutma Tankı Hibesı

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Kışla Mahallesi\'ne Süt Soğutma Tankı Hibesı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Kışla Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 tonluk süt soğutma tankı hibe ederek, sağlanan sütün besin değerinin korunmasına yardımcı oldu.

18.09.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Kışla Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti. Sağılan sütlerin besin değerini yitirmemesi ve sağlıklı bir şekilde toplanması için yapılan destek üreticilerin yüzünü güldürdü.

Günde yaklaşık 5 ton süt toplayan Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne yardım eli Antalya Büyükşehir Belediyesinden uzandı. Geçtiğimiz günlerde süt tankı ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşayan Kışla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı'nın çağrısına Başkan Muhittin Böcek kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen süt soğutma tankı kısa sürede Kışla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne hibe edildi.

Elmalı Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zekeriya Ün, "Kooperatifimiz bölge halkının tonlarca sütünü toplamaktadır. Süt tankı olmadığı zaman sütler kesiliyordu. Ürün kaybı oluyordu. Muhittin Böcek Başkanımızın başka köylerde salça makinesi, hamur yoğurma makinesi, süt soğutma tankı gibi desteklerini duyduk. Kooperatifimiz olarak bizler de yaşadığımız sıkıntıları yetkililere ilettik. Sağ olsun Başkanımız çağrımıza kayıtsızlık kalmadı. 10 gün gibi kısa bir süre içinde Büyükşehir Belediyesinden yetkililer geldiler, gerekli incelemelerini yaptıktan sonra Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine son sistem 4 tonluk soğutmalı süt tankını hibe ettiler" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kışla Mahallesi'ne Süt Soğutma Tankı Hibesı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kışla Mahallesi'ne Süt Soğutma Tankı Hibesı - Son Dakika
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