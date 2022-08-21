Elmalı'da çiftçiye 10 bin adet yapışkan tuzak dağıtıldı - Son Dakika
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Elmalı'da çiftçiye 10 bin adet yapışkan tuzak dağıtıldı

21.08.2022 11:14
Elmalı'da çiftçiye 10 bin adet yapışkan tuzak dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için üreticilere destek olmayı sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için üreticilere destek olmayı sürdürüyor. Yapışkan tuzak dağıtımlarını Elmalı'da sürdüren ekipler, 3 mahallede 10 bin adet tuzağı çiftçilere teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üretim alanlarında yerinde inceleme yaparak hastalık ve zararlıları, zirai mücadeleleri kontrol ederek sorunları dinleyip çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

Son olarak Elmalı'da üreticiyle buluşan Büyükşehir ekipleri, sera üretimi yapan çiftçilerin sıklıkla karşılaştıkları beyazsinek, thiripsler ve zararlı yaprak bitleri gibi zararlıların doğal yollarla bertaraf edilebilmesi için bilgilendirme yaptı.

165 çiftçiye 10 bin adet tuzak

Seralarda yerinde gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından üreticilerin zararlı ilaç kullanımını azaltan tuzaklar dağıtıldı. Elmalı'da Armutlu, Avşar ve Zümrütova Mahallelerinde bin 200 dekar alanda üretim yapan 165 çiftçiye 10 binin üzerinde tuzağın dağıtımı yapıldı. Armutlu Mahallesi Muhtar Azası Nadir Sarı seracılığın giderek arttığı bölgede zararlılarla mücadelenin son derece önemli olduğunu söyledi. Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda üreticiye verdiği destek için teşekkür ederek, "Yapışkan tuzaklarla birçok zararlıyı bertaraf edebileceğiz. Üreticilerimiz, mahallelimiz verilen hizmetten, eğitim ve desteklerden son derece memnun yanımızda oldukları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kaş Yayla Şenliği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kaş Yayla Şenliği
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elmalı'da çiftçiye 10 bin adet yapışkan tuzak dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmalı'da çiftçiye 10 bin adet yapışkan tuzak dağıtıldı - Son Dakika
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