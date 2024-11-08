Antalya\'da Arıcılığa Değer Katacak \'Bal Arısı Petek Evi\' Kuruluyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yöreye özel aromatik ballarıyla ünlü İbradı Ürünlü Mahallesi'ne arıcılığa değer katmak ve geliştirmek amacıyla "Bal Arısı Petek Evi" kuruluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla Ürünlü Mahallesi'ne kazandırılacak "Bal Arısı Petek Evi" bölgede sürdürülen arıcılık faaliyetlerine üretim ve eğitim desteği sunacak. Bu amaçla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan Ürünlü İlkokulu'nun bir bölümü Petek Evi'ne dönüştürüldü. Son hazırlıkları yapılan Petek Evi'nin yakında hizmete girmesi bekleniyor.

Eğitim ve sergi salonu olacak

Petek Evi'nde bölgede arıcılık faaliyetlerinde bulunan üreticilere, ilgililere ve yeni üreticilerin kazandırılması amacıyla 20 kişilik eğitim salonu yer alacak. Eğitimlerde arı ürünleri, arı bakımı, arı besleme, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bitkisel üretime olan katkılarını içeren konular yer alacak. Geçmişten günümüze arıcılığın gelişimini, çeşitli yörelere ait arıcılık malzemelerini, geleneksel ve modern arıcılık tekniklerinin ve arıların anatomik yapılarının görsel olarak sergileneceği bir sergi salonu da bulunacak. Bal Arısı Petek Evi Projesi, bölgede arıcılığın desteklenmesinin yanı sıra verilecek eğitimlerle kendini hızla hissettiren kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir çevre gibi pek çok konuda halkın bilinçlenmesi için önemli katkılar sunacak.

Üretime destek olacak

Petek evinin içerisinde bölge halkının hasat ettikleri balları ekonomik kayba uğratmadan süzme işlemini gerçekleştirebileceği elektronik ve manuel bal süzme makinaları bulunacak. Paketleme ve etiketleme işlemlerini yapabileceği üniteler de üreticilerin hizmetinde olacak. Turistik ziyaretlerin yoğun olarak gerçekleştiği bölgede yöre halkının süzüp paketledikleri ballarını satabilecekleri ve farklı yöresel ürünlerini de tanıtabileceği satış üniteleri de proje kapsamında mahalleye kazandırılacak.

Petek Evi projesinden memnun kaldıklarını belirten Ürünlü Mahallesi Muhtarı Naci Özkan, "Mahallemizde 1988 yılında kapanan ilkokulumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından aslına uygun şekilde restore edildi. Buradaki Petek Evi'nde eğitimler verilecek çeşitli kurslar olacak. Arıcılarımız için bal sıkma makineleri olacak" dedi.

Petek Evi'nin bölgede sürdürülen arıcılık faaliyetlerine destek olacağını söyleen üretici Mesut Şanlı ise, "Emekli olduktan sonra doğup büyüdüğüm mahallemize dönüp ata mesleğimiz arı üreticiliğine yeniden başladım. Atıl vaziyette kalan okulumuzun arıcılık faaliyetleri için yenilenmesinden son derece memnunuz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA