Antalya\'da Aronya Meyvesi Hasadı Başladı

Ekonomi

Antalya'da üretimine yeni başlanan ekonomik değeri yüksek aronya meyvesinin hasadı başladı.

Büyükşehir Belediyesince ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın ilk hasadı için Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde hasat şenliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, şenlikte yaptığı konuşmada, aronya meyvesinde bu yılki verimin yüksek olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 3 yıldır aronya yetiştiriciliği konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Özel, "Bölgede verimlilik anlamında son derece olumlu sonuçlar elde ettik. Buradaki bahçemiz üç yaşındaki fidanlarımızdan oluşuyor. Bugün önemli bir hasat gerçekleştirdik. Aronyanın bu yıl dalında satışı yapıldı. Bu da bizi mutlu etti. Üreticimiz pazar kaygısı olmadan ürününü yetiştirdi ve hasat sonrası satışını yapacak." dedi.

Doyran'da çiftçilere ayrıca ahududu ve böğürtlen fidanları da hibe ettiklerini aktaran Özel, bunlarda da başarılı sonuç alındığını bildirdi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de kentte yetiştirilen sebze ve meyve çeşitliliğinin arttığını belirtti.

Alternatif ürünlere de şans verildiğini dile getiren Alp, ekonomik değeri yüksek ürünlerin üreticilere ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Doyran Mahalle Muhtarı Mehmet Akkaya, aronya üretiminin mahallede yaygınlaşmaya başladığını söyledi. ???????