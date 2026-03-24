Antalya\'da Bayram Turizmi: Doluluk %70-85

Ramazan Bayramı'ndaki Antalya'daki turizm bilançosuna ilişkin değerlendirmede bulunan POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, açık olan otellerde doluluk oranlarının yüzde 70 ile yüzde 85 bandında seyrettiğini belirtti.

Turizmin başkenti Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinin ardından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, üç buçuk günlük bayram tatili sonrası turizmdeki hareketliliğe ilişkin bilgi verdi.

"Bayram dönemleri turizmde canlanma fırsatı sunuyor"

Ramazan Bayramı dönemlerinin Antalya turizmi açısından her zaman önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirten Saatçioğlu, özellikle son yıllarda hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nın kış sezonuna doğru kaymasının sektör için sezon öncesi bir canlanma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Ancak bu yılki bayramda bölgedeki hareketliliğin beklentilerin bir miktar altında gerçekleştiğini kaydeden Saatçioğlu, sezon öncesi olması nedeniyle birçok tesisin henüz açılmadığını dile getirdi.

"Doluluk oranları yüzde 70 ile yüzde 85 bandında seyretti"

Açık olan otellerdeki doluluk oranlarına ilişkin bilgi veren Saatçioğlu, "Sezon öncesi olması nedeniyle birçok tesis henüz açılmamıştı; açık olan otellerde ise doluluk oranları yüzde 70 ile yüzde 85 bandında seyretti. Bayram süresince Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava şartları da talebi sınırlayan önemli faktörlerden biri oldu" dedi.

Saatçioğlu; yaklaşık üç hafta önce Orta Doğu'da başlayan gerginlikler nedeniyle sınırlı da olsa rezervasyon iptalleri yaşandığını ifade ederek, "Tüm bu gelişmelere rağmen, Antalya turizmi güçlü yapısını korumaktadır. En büyük temennimiz, bölgede en kısa sürede yeniden huzur ve barış ortamının sağlanması ve turizmin kaybettiği rezervasyonları hızla geri kazanmasıdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA