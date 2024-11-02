Antalya'da Ekim Ayı Sebze-Meyve Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Ekim Ayı Sebze-Meyve Endeksleri Açıklandı

Antalya\'da Ekim Ayı Sebze-Meyve Endeksleri Açıklandı

Antalya'da Ekim ayında domates, sebze ve meyve endekslerinde önemli artışlar yaşandı.

02.11.2024 10:33
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Antalya Ticaret Borsası, Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerini açıkladı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre tabloda değişikler oluştu.

Ekim ayında miktar endeksleri, domates 20, sebze 24 ve meyvede 48, fiyat endeksleri ise domateste 2 bin 866, sebzede 2 bin 481 ve meyvede 2 bin 258 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 70.54, sebzede yüzde 64.33 ve meyvede ise yüzde 25.70 artarken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde -6.5, sebzede yüzde -31.49 ve meyvede ise yüzde -10.96 azaldı. Ekim ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için ortalama, sebze ve meyve için ise 9 yıllık ortalama altında kaldı.

Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyve için ortalama üstünde gerçekleşti. Ekim ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 98.85 artarken, miktardaki yüzde -6.5'luk düşüş bu yükselişte etkili oldu.

Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 114.48 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksindeki yüzde -31.49'luk düşüş fiyat endeksi artışını etkiledi. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 61.05 artarken meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde -10.96'lık düşüş fiyat endeksi artışında etkili oldu. Ekim ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın 2019 yılından sonraki rekor miktar artışı, fiyatta ise 2020 yılından sonraki en yüksek artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 70.54 artarken, işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 65.72 artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 64.33 artış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 24.81'lik artış gösterdi. Son 6 yılın Ekim ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde 2019 yılından sonraki rekor artış, fiyat endeksinde ise rekor artış oldu. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 25.70 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 14.36 arttı.

Son 6 yılın Ekim ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde 2021 yılı ile birlikte en yüksek artış, fiyat endeksinde ise ortalama artış olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Ekim Ayı Sebze-Meyve Endeksleri Açıklandı - Son Dakika

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