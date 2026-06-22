Antalya\'da Global Phoenix Zirvesi

15-18 Haziran 2026 tarihleri arasında Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen Zirvedeki Ankalar-Global Phoenix Women in Business Summit, 19 ülkeden iş adamlarını, yatırımcıları, sektör temsilcilerini, girişimci kadınları ve yabancı gazetecileri bir araya getirdi. Üç gün süren organizasyon sonunda toplam 4 bin 142 B2B iş görüşmesi gerçekleştirilirken, 7 ülkeden resmi ticari heyet daveti alındı.

19 ülkeden katılım, uluslararası ilgi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Türkiye başta olmak üzere; Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Romanya, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere, Irak, Suriye, Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moğolistan, Kırgızistan, başta olmak üzere 19 ülkeden temsilciler katıldı.

4 bin 142 B2B görüşme, 7 ülkeden davet, ilk uluslararası anlaşma, bin katılımcı

Zirve boyunca gerçekleştirilen planlı B2B görüşmelerde toplam 4 bin 142 iş görüşmesi yapıldı.19 ülkeden gelen delegasyonlar ile Antalya, İstanbul ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılan toplam bine yakın sektör temsilcisi; tarım ve gıda, lojistik ve tedarik zinciri, sağlık turizmi, hospitality yatırımları, spor ve kongre turizmi alanlarında bir araya geldi.

Zirvenin ilk uluslararası iş birliği anlaşması ise Rusya ile gerçekleşti. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda Aralık 2026'da Rusya'da hospitality ve turizm sektörlerine yönelik özel bir B2B program düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

"En yoğun ilgi hospitality, tarım-gıda ve lojistik sektörlerine oldu"

Zirvede en yoğun katılım ve iş görüşmesi trafiği hospitality yatırımları, tarım ve gıda ile lojistik ve tedarik zinciri sektörlerinde yaşandı. Türkiye'nin üretim kapasitesi, stratejik coğrafi konumu, güçlü turizm altyapısı ve ihracat potansiyeli uluslararası delegasyonların dikkatini çeken başlıca konular arasında yer aldı.

Özellikle tarım ve gıda oturumlarında üretimden markalaşmaya, ihracattan sürdürülebilir tarıma kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapılırken; lojistik oturumlarında Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma potansiyeli, dünyada değişen ticaret rotaları, tedarik zinciri yönetimi, depolama ve uluslararası taşımacılık konuları ele alındı. - ANTALYA