Halk ekmek 2025 yılında 5 milyon adet üretim yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş, Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda 2025 yılında ürettiği 5 milyon adet ekmek ve unlu mamül, kent genelindeki büfeler aracılığıyla vatandaşla buluşturuldu.

Ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Halk Ekmek'te, beyaz ekmeğin yanı sıra kepekli, köy, tam buğday, çavdar ve çok tahıllı gibi alternatifler ile roll, tost, sandviç, hamburger ekmeği ve pide çeşitleri olmak üzere 25 çeşit ürün vatandaşın tercihine sunuldu. Üretimde en yüksek pay 3 milyon 686 bin adet ile 200 gram beyaz ekmekte gerçekleşti. Daha sağlıklı beslenme tercih edenler için kepekli, köy, tam buğday, çavdar, çok tahıllı ve sarı buğday ürünlerinde ise 520 bin adet üretim gerçekleşti.

74 noktada satış

Halk Ekmek ürünleri, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşa ulaşıyor. Merkez ilçelerde bulunan 74 satış noktasında vatandaşlar uygun fiyatlı ekmeğe kolayca erişebiliyor. Ayrıca EKDAĞ A.Ş kiosk noktalarını çoğaltarak vatandaşın uygun ve taze ekmeğe ulaşmasını kolaylaştıracak. - ANTALYA