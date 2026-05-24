Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Antalya\'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
24.05.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Antalya'da bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor, bıçak bileme artıyor.

Antalya'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını hazırlatmak isteyen vatandaşlar bıçak bileme dükkanlarının yolunu tuttu. Özellikle kasap bıçakları, satırlar ve kurban kesiminde kullanılan büyük bıçakların bilemek isteyenler için bıçak bileme ustaları yoğun mesai yapmaya başladı.

Antalya'da 1875 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ata mesleğini sürdüren, mesleğin 6'ncı kuşak olan bıçak ustası Özden Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi hem satışlarda hem de bileme işlemlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Vatandaşların kurban kesimi sırasında zorlanmaması ve hayvana eziyet verilmemesi için iyi bıçaklar tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

"Kaliteli bıçak tercih edilmeli"

Ata mesleğini dededen toruna sürdürdüklerini belirten Özen Bıçakçılar, "1875 yılından bu yana bu işi yapıyoruz. Deden toruna devam ediyoruz. Ben de bu mesleğin 6'ncı kuşağıyım. Kurban Bayramı geldi hazırlıklarımız yoğun bir şekilde başladı. Hem bıçak satışlarımız hem de bileme de devam etmekteyiz. Kurban Bayramı çok önemli bir dönem. Çünkü can alıyoruz. Kurban kesecekler, can alacaklar hayvanlara yazık olmasın iyi bir şekilde biletsinler. Vatandaşlara iyi bir bıçak tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Tatiller sektörü sekteye uğratıyor"

Bıçak bileme fiyatlarının değiştiğini ifade eden Bıçakçılar, fiyatların 50 ile 100 lira arasında olduğunu söyledi. Önceki yıllara göre iş yoğunluğunda düşüş yaşandığını, uzun bayram tatillerinin ise sektörü olumsuz etkilediğini belirten Bıçakçılar, "Eskiden bayram öncesi çok daha yoğun olurdu. Son yıllarda işler biraz azalmaya başladı. 9 günlük tatiller maalesef sektörü de sekteye uğratıyor" diye konuştu. Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlardan Mahmut Yakar, "Kurban bayramı başladı artık hazırlıklarımıza başladık. Bayram için bıçaklarımızı biletmeye geldik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 09:50:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.