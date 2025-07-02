Antalya'da Sulama Projesi Tarım Alanlarını Canlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Sulama Projesi Tarım Alanlarını Canlandırdı

Antalya\'da Sulama Projesi Tarım Alanlarını Canlandırdı
02.07.2025 11:33  Güncelleme: 11:41
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin modern sulama projeleri ile atıl durumdaki tarım arazileri su ile buluştu. Kaş ilçesinde hayata geçirilen kapalı devre sulama sistemi sayesinde ekilebilir alanlar arttı ve seracılık faaliyetleri gelişme gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal sulama projeleriyle atıl vaziyette bulunan tarım arazileri suyla buluştu, ekilebilir alanlar arttı. Sulama suyu projeleriyle Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde seracılık faaliyetlerinin gelişmesi sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekilemeyen arazileri tarıma kazandırmak amacıyla modern sulama sistemi projeleri hayata geçiriyor. Çiftçilerin ve üreticilerin her zaman yanında olan Başkan Muhittin Böcek, Kaş ilçesinin Akörü Mahallesi'nde maliyeti yaklaşık 7.5 milyon TL'yi bulan kapalı devre sulama sistemi projesini hayata geçirdi. Sistem sayesinde bölgedeki tarımsal potansiyel harekete geçirilerek, ekilebilir alanlar artırıldı ve bölgede yaygın olmayan seracılığın gelişmesi sağlandı. Vatandaşların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunan bu proje, köyden kente göçü tersine çevirdi.

"Üretimde artışa geçildi"

Akörü Mahalle Muhtarı Yusuf Kolak, mahallerinde sulama sorunu yaşadıklarını belirterek, "Vatandaşlar daha önce suyu arıklarla, ilkel şartlarda taşıyordu ve bu suyun yaklaşık yüzde 80'i yolda ziyan oluyordu. Durumu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ilettik, sağ olsun bizleri kırmadı. Bu projeyle su kullanımını hem kolaylaştırdı hem de adaletli hale getirdi. Sistem kurulduktan sonra mahallemizde seracılık ve meyvecilik üretimi giderek arttı" dedi.

Sistem sayesinde işçi göçü sona erdi

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Erdal ise "Toprak üzerinden taşınan su, köyün aşağısına inene kadar yüzde 50-60 oranında kayboluyordu. Bu nedenle normalde 10-15 günde sulanması gereken meyve ağaçları ancak 20-25 günde sulanabiliyordu ve bu durum verimi düşürüyor, ürünlerimizin kalitesi düşük oluyordu. Şimdi ise kaynaktan çıkan su ne kadarsa, aynı oranda ve kayıpsız şekilde bahçelerimize ulaşıyor. Önceden Demre ve Finike gibi ilçelere sera işçisi olarak gidiyorduk, bu sistem sayesinde artık seracılığı mahallemizde de başlattık. Aynı zamanda bu sistem, mahalleden göçü de önlüyor" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Turgut Çakır ise şöyle konuştu: "Önceden arıklarda kaybolan su, artık sistem sayesinde köyün alt kısmına kadar ulaşabiliyor. Buradan dökülen bir termos suyu, rahatlıkla aşağıdan alabiliyoruz" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Sulama Projesi Tarım Alanlarını Canlandırdı - Son Dakika

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