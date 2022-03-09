Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam - Son Dakika
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Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam

09.03.2022 16:28
Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam

Antalya'da ulaşım ücretlerine yüzde 28 zam yapılması kararı alındı.

Antalya'da ulaşım ücretlerine yüzde 28 zam yapılması kararı alındı. Böylece 5 lira 20 kuruş olan indirimsiz toplu taşıma ücreti 6 lira 70 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise 2.65'ten 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 28 oranında zam yapıldı.

Zam ile 5 lira 20 kuruş olan toplu taşıma ücreti 6 lira 70 kuruşa yükseldi. 4.50 TL olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 5.70 TL, 2.65 TL olan öğrenci 3.40 TL olurken, aktarma ücreti ise 2 TL oldu. Kullan at bilet fiyatı ise 6 TL'den 7.50 TL'ye çıktı.

Yeni tarifenin yarından itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, "UKOME toplantısı bitti. İmzalanacak. Yarın uygulanmak üzere onayladı. Biz yüzde 100 zam istiyoruz ama yüzde 28 civarında zam yapıldı" dedi. - ANTALYA

Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam
Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Antalya, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da toplu taşımaya yüzde 28 zam - Son Dakika
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