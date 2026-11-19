Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadelede kullanımını yaygınlaştırmak ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan Antalya Yapay Zeka Taahhüdü, farklı sektörlerden uluslararası paydaşları bir araya getirdi.

Bu kapsamda, Antalya Yapay Zeka Taahhüdü'ne 80 destek beyanı verilirken, girişim kapsamında 271 somut taahhüt kaydedildi.

COP31 Başkanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen zirvede hayata geçirilen girişimle, yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadelede kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin artan enerji ve kaynak tüketiminden kaynaklanan çevresel etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Antalya Yapay Zeka Taahhüdü Gösterge Paneli'nde yer alan verilere göre, girişime verilen 80 destek beyanının 43'ü özel sektör, 18'i sivil toplum kuruluşları, 7'si hükümetler, 6'sı akademik kuruluşlar ve 6'sı diğer kuruluşlar tarafından sunuldu.

Böylece destek beyanlarının yüzde 53,75'ini özel sektör, yüzde 22,5'ini sivil toplum kuruluşları, yüzde 8,75'ini hükümetler, yüzde 7,5'ini akademik kuruluşlar ve yüzde 7,5'ini diğer kuruluşlar oluşturdu. Girişim kapsamında toplam 271 somut taahhüt kaydedildi.

Taahhüde katılan taraflar, yapay zeka sistemlerinde düşük ve sıfır emisyonlu enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, sürdürülebilir altyapının geliştirilmesi ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun uygulamaların yaygınlaştırılması yönünde adımlar atmayı hedefliyor.

Yapay zekanın çevresel etkilerinin azaltılması için dört temel eylem alanı belirlendi

Antalya Yapay Zeka Taahhüdü kapsamında, yapay zeka teknolojilerinin çevresel etkilerinin azaltılması ve iklim eylemlerine katkısının artırılması amacıyla dört temel eylem alanı belirlendi.

Bu alanların ilkini, yapay zeka sistemleri ve veri merkezlerinde düşük ve sıfır emisyonlu enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, enerji ve su verimliliğinin iyileştirilmesi ve yapay zeka altyapısının sürdürülebilir elektrik şebekelerine entegre edilmesi oluşturuyor.

İkinci eylem alanında, yapay zeka sistemlerinin tasarımından kullanım ömrünün sonuna kadar uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun yönetilmesi, elektronik atıkların azaltılması ve donanımların yeniden kullanımının teşvik edilmesi öngörülüyor.

Üçüncü alanda, yapay zeka sistemlerinin çevresel ayak izinin uluslararası standartlara uygun yöntemlerle ölçülmesi ve raporlanması yoluyla şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Dördüncü alanda ise özellikle gelişmekte olan ülkeler, en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde yapay zekanın iklim değişikliğiyle mücadelede kullanımına yönelik finansal desteğin ve teknik altyapının güçlendirilmesine öncelik veriliyor.

Katılımcılar, kendi kapasiteleri doğrultusunda yeşil veri merkezleri, yapay zeka alanında becerilerin geliştirilmesi ve bilgi işlem kapasitesinin artırılması gibi konularda ilave taahhütlerde de bulunabilecek.

İlerleme 2030'a kadar her yıl takip edilecek

COP31'in ardından girişimi destekleyen tarafların, ITU'nun Yeşil Dijital Eylem girişimi ve diğer uluslararası platformlar aracılığıyla uygulama çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu süreçte ITU tarafından geliştirilen, yapay zeka sistemlerinin çevresel ayak izinin tamamının ölçülmesine yönelik ilk uluslararası kılavuzun da uygulamalara katkı sağlaması bekleniyor.

Girişim kapsamında kaydedilen ilerleme, 2030'a kadar her yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı kapsamında takip edilecek.