Antalya Hali'nde Domates Miktarı Azalırken Fiyatlar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya Hali'nde Domates Miktarı Azalırken Fiyatlar Arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı yıllık yüzde 42,31 azalırken, fiyatlar yüzde 8,11 arttı. Sebze miktarı yıllık yüzde 34,10 azalırken, fiyatlar yüzde 42,58 artış gösterdi. Meyve miktarı yıllık yüzde 8,79 azalırken, fiyatlar yüzde 86,05 arttı. Temmuz ayında domates miktarındaki azalma dikkat çekti ve son 6 yılda en büyük azalış gerçekleşti. Ayrıca, domates fiyatları 2023 yılından sonra rekor bir artış gösterdi.

02.08.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 42,31 azalırken, fiyat endeksi yüzde 8,11 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 34,10 azalırken, fiyat endeksi yüzde 42,58 artış gösterdi. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 8,79 azalırken, fiyat endeksi yüzde 86,05 arttı. Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerde domates miktarındaki azalma dikkat çekti, domates için son 6 yıllık miktarda 2019 yılından sonraki rekor azalış ve fiyatta ise 2023 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti.

Antalya Ticaret Borsası Temmuz Ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Üretim azaldı

Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 62,71, sebzede yüzde 68,34, meyvede ise yüzde 26,77 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 42,31, sebzede yüzde 34,10 ve meyvede ise yüzde 8,79 azaldı.

Temmuz ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalamanın altında kalırken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates ve sebze için ortalama, meyvede ise ortalama üstünde gerçekleşti.

Miktar endeksinin azalması fiyat artışına neden oldu

Temmuz ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 8,11 artarken, miktardaki yüzde 42,31'lik azalış bu yükselişte etkili oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 42,58 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 34,10 azalması fiyat endeksi artışına neden oldu. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 86,05 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 8,79'luk azalış fiyat endeksi artışında etkili oldu.

2019 yılından sonra rekor azalış

Temmuz ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yıllık miktarda 2019 yılından sonraki rekor azalış ve fiyatta ise 2023 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 62,71 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 44,95 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 68,34 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 48,37 arttı. Son 6 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor azalış, fiyat endeksinde ise ortalama üstü artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 26,77 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 86,05 arttı.

Son 6 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama azalış, fiyat endeksinde ise ortalama altı artış olarak tabloya yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Tarım, Tarım, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya Hali'nde Domates Miktarı Azalırken Fiyatlar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Instagram’ın kapatılması ortalığı karıştırdı Anayasa Mahkemesi’nin sitesine de erişilemiyor Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 11:32:58. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Hali'nde Domates Miktarı Azalırken Fiyatlar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement