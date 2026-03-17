17.03.2026 12:23
Ocak-şubat döneminde Antalya Havalimanı'nda 1.9 milyon yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 14.638'e ulaştı.

Antalya Havalimanı'nda ocak ve şubatta 1 milyon 949 bin 90 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, havalimanında şubatta, iç hat yolcu trafiği 442 bin 56, dış hat yolcu trafiği ise 432 bin 757 olarak gerçekleşti. Havalimanında bir ayda 874 bin 813 yolcu hizmet aldı.

Şubat ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 607, dış hatlarda 3 bin 116 olmak üzere toplam 6 bin 723'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplam 9 bin 403 ton oldu.

Ocak-şubat verilerine göre ise havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 949 bin 90, uçak trafiği 14 bin 638, yük trafiği ise 21 bin 695 ton olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
