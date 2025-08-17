Antalya Havalimanı'nda Günlük Yolcu Rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda?dün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.
Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.
Antalya Havalimanı'nda?16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık.?Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
