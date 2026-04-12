Antalya Havalimanı yılın ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

12.04.2026 11:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısının, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12 Nisan 2025'te hizmete açılan Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binalarına ilişkin bilgi verdi.

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin, sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğu belirten Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanı'mız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonraki ikinci havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2025'in ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı'nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğini anımsattı.

Yolcu sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Uraloğlu, "2026'nın ilk çeyreğinde havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
