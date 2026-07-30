Antalya Serbest Bölgesi\'nde İhracat Artışı

Yüksek ihracat performansı, güçlü dış ticaret dengesi ile Antalya Serbest Bölgesi, 2026 yılının ilk yarısında üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürdü. Toplam ticaret hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 598,6 milyon dolara yükselten bölge, ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 188 seviyesine ulaşarak Türkiye ekonomisine net döviz kazandıran üretim merkezleri arasındaki konumunu güçlendirdi.

Küresel ticarette belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların devam ettiği bir dönemde serbest bölgeler, üretim ve ihracat odaklı yapılarıyla Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye'deki serbest bölgeler toplam 14,34 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşırken, Antalya Serbest Bölgesi de ortaya koyduğu performansla bu büyümeye önemli katkı veren bölgeler arasında yer aldı.

Haziran ayı sonu itibarıyla Antalya Serbest Bölgesi'nin toplam ticaret hacmi 598 milyon 643 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 549 milyon 631 bin dolar olan ticaret hacmi yüzde 9 oranında artış gösterdi. Bölgedeki bu yükseliş, üretim kapasitesinin, dış pazarlardaki etkinliğin ve uluslararası ticaret bağlantılarının güçlenmeye devam ettiğini ortaya koydu.

İhracat performansı dış ticaret dengesini güçlendirdi

ASBAŞ Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A. Ş. Tarafından işletilen Antalya Serbest Bölgesi'nin yılın ilk yarısındaki ticaret verileri, ihracat odaklı üretim yapısının sürdüğünü gösterdi. Bölgeden yurt dışına gerçekleştirilen ihracat 332 milyon dolar olurken, yurt dışından bölgeye yapılan ithalat 177 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu tabloyla birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 188'e ulaştı. Türkiye genelinde serbest bölgelerde aynı dönemde yüzde 160 seviyesinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının üzerinde oluşan bu sonuç, Antalya Serbest Bölgesi'nin ülkeye net döviz kazandıran üretim yapısını daha da güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

İhracatın ithalatın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, bölgede kullanılan girdilerin yüksek katma değerli üretime dönüştürülerek uluslararası pazarlara sunulduğunu gösterirken, cari dengeye sağlanan katkıyı da artırıyor.

Üretim ekosistemi yurt içi sanayiyi de destekliyor

Serbest bölgelerin yalnızca ihracat kapısı değil, aynı zamanda ülke sanayisinin önemli üretim halkalarından biri olduğu Antalya Serbest Bölgesi verilerinde de görülüyor.

2026 yılının ilk yarısında Türkiye'den Antalya Serbest Bölgesi'ne gerçekleştirilen ticaret 49 milyon dolar olurken, bölgeden yurt içine yapılan satışlar 41 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu hareketlilik, bölgenin yerli üreticiler ve tedarikçilerle kurduğu güçlü iş birliğinin sürdüğünü, üretim süreçlerinde yurt içi sanayinin etkin rol almaya devam ettiğini gösteriyor.

Güçlü istihdam yapısını koruyor

Üretim hacmindeki artış istihdama da yansımaya devam etti. Haziran 2026 sonu itibarıyla Antalya Serbest Bölgesi'nde çalışan sayısı 7 bin 109 kişiye ulaştı.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu üretim ekosistemi, nitelikli istihdamı desteklerken bölge ekonomisine olduğu kadar Antalya'nın ekonomik gelişimine de katkı sunmayı sürdürüyor.

Serbest bölgelerin büyüme vizyonuna katkı sağlıyor

2026 yılının ilk yarısında Türkiye genelindeki serbest bölgeler toplam ticaret hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,76 artırarak 14,34 milyar dolara yükseltirken, ihracat ise yüzde 6,19 artışla 6,56 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 160 seviyesine yükselmesi ve teknoloji yoğun üretimin ihracattaki payının artmaya devam etmesi, serbest bölgelerin üretim ve ihracat odaklı kalkınma modelindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Antalya Serbest Bölgesi de elde ettiği yüzde 9'luk ticaret hacmi artışı, yüzde 188 seviyesindeki ihracatın ithalatı karşılama oranı ve 7 bini aşan istihdamıyla bu güçlü performansa katkı veren bölgeler arasında yer aldı.

Uluslararası pazarlara yönelik üretim kapasitesini artıran, ihracatı önceleyen yapısını koruyan ve yatırım ortamını güçlendirmeye devam eden Antalya Serbest Bölgesi, önümüzdeki dönemde de katma değerli üretim, sürdürülebilir büyüme ve dış ticaret hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdürmeyi hedefliyor.