Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü: Yağışlardan sonra ağaçları ilaçlayın - Son Dakika
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Ekonomi

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü: Yağışlardan sonra ağaçları ilaçlayın

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü: Yağışlardan sonra ağaçları ilaçlayın

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üreticilere yağışlardan sonra mutlaka ağaçları ilaçlamaları uyarısında bulundu. Yağışların tozlanmayı olumsuz etkilediği ve hastalıklara neden olduğu belirtilen açıklamada, üreticilerin koruyucu ilaçlama yapmalarına rağmen yağışların devam etmesi durumunda ilaçlamayı tekrar etmeleri gerektiği vurgulandı.

29.05.2024 12:59
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Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üreticilere yağışlardan sonra mutlaka ağaçları ilaçlamaları uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bölgede bu yıl nisan ve mayıs aylarının serin ve yağışlı geçmesi ile birlikte Antep fıstığı bahçelerinde bir takım sorunların yaşandığı belirtildi.

Yağışların ağaçlardaki tozlanmayı olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tozlanma sonrası döllenmenin gerçekleşmesi için gerekli sıcaklık isteğinin karşılanmaması durumunda çiçeklenme sonrası küçük meyve dökümleri görülmüştür. Bu tür olumsuzluklarla beraber mevcut bahçelerde aynı dönemde çiçek açan erkek ağaç sayısının yetersizliği de birim alanda verimin çok daha düşük olmasına sebep olmaktadır.

Antep fıstığı ağaçlarında 'karazenk' ve meyvelerde kararmalar olarak adlandırdığımız 'Alternata' hastalığı yağışın bol olduğu ve havaların serin gittiği dönemlerde ciddi verim kaybına neden olmaktadır. Karazenk hastalığı genellikle yapraklarda ve bazen de meyvelerde siyah lekeler şeklinde kendini gösterir iken 'Alternata' ise meyvelerde kararmalara, siyah lekelere ve üzerinde çöküntülere sebep olmaktadır. Üreticilerimizin bu hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapmalarına rağmen ilaçlamadan sonra yağışların devam etmesi durumunda hastalıkla mücadelesi zorlaşmaktadır. Bu durumda üreticilerimiz mutlaka bu hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama yapsalar dahi yağışlardan sonra ilaçlamalarını tekrar etmeleri gerekmektedir. Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Antep fıstıklarımızı bilinçli olarak ve zamanında yapacağımız müdahalelerle hastalık ve zararlılara teslim etmeyelim."

Kaynak: AA

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