Runtalya Maratonu'na 30 üyesiyle bir takım halinde katılan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak.
Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. ANTGİAD yönetimi ve üyeleri de maratonda ter döktü.
Maraton hakkında açıklamalarda bulunan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, "Runtalya Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda toplumumuza değer katma misyonu taşıyan bir dayanışma çabasıdır. Üyelerimizden oluşan 30 kişilik takımımızla, iş dünyasının enerjisini ve gençliğin dinamizmini bir araya getirerek, bir amacın, yani eğitimin peşinden koşmanın onurunu hissettik. ANTGİAD'ın maratondan elde ettiğimiz katılım ve sponsorluk gelirleri toplamı AÇEV'in eğitim projeleri için bağışlanacak. Bu projeler aracılığıyla, Antalya'daki gençlerin ve çocukların eğitimine katkıda bulunarak, geleceğe daha aydınlık bir perspektif sunabilmenin gururunu yaşayacağız. Maraton ile aynı zamanda Antalya adı bir kez daha Türkiye ve dünya gündemine yansıdı. Spor sayesinde çok güçlü bir kent tanıtımına tanık oluyoruz. Sporun birleştirici gücü ile bugün aynı zamanda eğitime destek olarak, ülkemizin sosyal sermayesi çocuklarımızın ve gençlerimize gelecekleri için birer meşale yakmanın kıvancını yaşıyoruz" dedi.
"Sportif projeler"
ANTGİAD olarak, etkinliğe katılarak sadece bir maratonu değil, aynı zamanda Antalya'nın benzersiz çekiciliğini tüm dünyaya duyurmanın gururunu yaşadıklarına değinen Yavaş, "Sporun kent tanıtımına olan bu eşsiz katkısıyla, Antalya'nın adını daha da geniş kitlelere duyuracak ve şehrimizi sporseverlerin gözünde bir destinasyon olarak ön plana çıkaracak yeni yeni etkinlikleri de önümüzdeki aylarda hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA
Son Dakika › Ekonomi › ANTGİAD, Runtalya Maratonu'ndan elde edilen geliri bağışlayacak - Son Dakika
Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, geçen yıl kamu alımlarının büyüklüğünün 1,6 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Güleç, Uluslararası İnşaat Projelerinde ve Kamu İhalelerinde Hukuki Koruma Çalıştayı'nda konuştu ve kamu alımlarının sosyal ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak kullanıldığını vurguladı.
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-şubat döneminde 262 milyon 93 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan sektörler arasında fındık, su ürünleri, yaş meyve sebze, maden ve metaller, taşıt araçları ve yan sanayi yer aldı. İhracatın yapıldığı ülkeler arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Polonya ön plana çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'da 274 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor. Aşılama programı kapsamında, il genelindeki hayvanların yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 135 bin büyükbaşta aşılama tamamlandı. Hedef, çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanmasıdır.
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedefliyor. Akfen'in şu anda 700 megavatlık kurulu güce sahip olduğunu belirten Güngör, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminin hızla arttığını vurguladı. Ayrıca, şirketin uluslararası alanda da takdir gördüğünü ve çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldığını ifade etti. Akfen Yenilenebilir Enerji, 3 yeni güneş enerjisi projesine başladığını ve toplamda 285 megavatlık yeni yatırımlarla kurulu gücünü 1200 megavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
Kütahya Seyitömer ve Bursa Orhaneli ilçelerinde bulunan termik santrallerde çalışan işçiler, ağır ve tehlikeli çalışma koşulları nedeniyle ücretlerin asgari ücret seviyesinde kalmasına tepki göstermek amacıyla vizite eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, tek toplu iş sözleşmesi, eşit ücretler ve aynı çalışma koşulları taleplerini dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Ankara Toptancı Hali'nde devam etti. Yavaş, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş'a, CHP Altındağ Belediye Başkan adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti. Yavaş, meyve sebze tezgahlarını gezerek, talepleri not aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Hattın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyondan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, metronun saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcu taşıyacağını bildirdi. Projenin İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağını vurgulayan Uraloğlu, hattın yakın zamanda açılacağını kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?