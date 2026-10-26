Anthropic halka arz için SEC'e başvurdu, satışta 22 finans kuruluşu görev alacak

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sundu.

Şirketin SEC'e sunduğu belgede, A Sınıfı adi hisse senetlerini Nasdaq borsasında "ANT" işlem koduyla işlem görmeye açmayı planladığı aktarıldı.

Belgede, halka arz kapsamında satışa sunulacak hisse sayısı ve hisse başına öngörülen halka arz fiyatı henüz açıklanmadı.

Anthropic'in yanı sıra mevcut hissedarların da halka arz kapsamında hisse satacağı ancak hissedarların satışından şirketin herhangi bir gelir elde etmeyeceği belirtilen belgede, halka arzın kayıt beyanının yürürlüğe girmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede başlatılmasının planlandığı kaydedildi.

Halka arzda görev alacak finans kuruluşlarının da sıralandığı belgede, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup, Barclays, Wells Fargo Securities, Bank of America Securities ve Deutsche Bank Securities'in de aralarında bulunduğu 22 kurum yer aldı.

Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin bilgilere de yer verilen belgede, Anthropic'in 2026'nın ilk altı ayında 16,3 milyar dolar gelir elde ederken 80,7 milyar dolar net zarar kaydettiği bildirildi.

Anthropic'in net zararı 2025'te 41,9 milyar dolar, 2024'te 8,3 milyar dolar ve 2023'te 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, haziran ayında, planlanan halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre şirket, halka arzını kasım ayında gerçekleştirmeyi hedefliyor.