Anthropic'in başvurusu çip hisselerini yükseltti, New York borsası artıda açıldı - Son Dakika
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Anthropic'in başvurusu çip hisselerini yükseltti, New York borsası artıda açıldı

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New York borsası Fed'in faiz kararı haftasına yükselişle başladı; Dow Jones 52.320,45 puana, Nasdaq 26.026,87 puana çıktı. Anthropic'in SEC'e halka arz başvurusu çip hisselerini desteklerken, Musk'ın neocloud uyarısı bazı yapay zeka hisselerini düşürdü.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı ve bazı büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını yayımlayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,2 artarak 52.320,45 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.639,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 26.026,87 puana yükseldi.

Geçen hafta Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin soru işaretleri ve bilançolardan alınan karışık sinyallerle baskı altında kalan pay piyasaları, yeni haftaya yükselişle başladı.

Yapay zeka şirketi Anthropic, ABD'de piyasaların açılışından hemen önce halka arz süreci kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) başvuruda bulundu.

Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeyi planladığını duyuran şirket, haziranda sona eren altı aylık dönemde 16,29 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket söz konusu dönemde 80,7 milyar dolar zarar bildirdi.

Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka odaklı yatırımlara olan ilgiyi yeniden canlandırmasıyla, çip üreticilerinin hisseleri yükselişe geçti.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, Nvidia, Broadcom ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 1'den fazla değer kazandı.

ABD ve İsrail'in ara seçimlerin ardından İran'a saldırılar düzenleyebileceğine dair haberler sonrasında cuma günü yükselen petrol fiyatlarındaki düşüş de endekslerdeki pozitif seyre katkıda bulundu.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,2 azalarak 115,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,7 azalışla 101,56 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, SpaceX ve Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, borç piyasalarının yapay zeka veri merkezlerinden bağımsız önemli bir geliri olmayan şirketlerin finansmana erişimini kapattığını, bunun da 200'den fazla "neocloud" şirketinin ölmesi anlamına gelebileceğini belirtmesi, bu sektörde yer alan şirketlerin hisselerini aşağı çekti.

CoreWeave'in hisseleri yüzde 4, Iren'in hisseleri yüzde 3,5 ve Nebius'un hisseleri yüzde 3 değer kaybıyla güne başladı.

Bu hafta piyasalarda, Fed'in faiz kararı, büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri ile ABD'li teknoloji devlerinden Alphabet, Microsoft ve Amazon'un yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.

Analistler, Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına yönelik beklentilerin ağır bastığını, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda da bankanın gelecek dönemde enflasyon baskıları karşısında atabileceği adımlara ilişkin ipuçları aranacağını belirtti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaHalka ArzDow JonesNew YorkEkonomiFinansSon Dakika

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