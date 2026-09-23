AOSB Akademi'de The WHEEL ve KOBİ eğitimleriyle yönetim ve dönüşüm anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AOSB Akademi'de The WHEEL ve KOBİ eğitimleriyle yönetim ve dönüşüm anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AOSB Akademi\'de The WHEEL ve KOBİ eğitimleriyle yönetim ve dönüşüm anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AOSB Akademi kapsamında düzenlenen eğitimlerde sanayici ve çalışanlara yönetim, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı dönüşüm anlatıldı. Katılımcılar The WHEEL ve KOBİ eğitimlerinde stratejik planlama, dijitalleşme ve finansal farkındalık konularında bilgi edindi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) akademi eğitimleri kapsamında, sanayicilerin ve çalışanların yönetim becerileri ile işletmelerde sürdürülebilir büyüme ve kalıcı dönüşüm eğitimleri verildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından sanayicilerin ve çalışanların mesleki ve yönetsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sürdürülen AOSB Akademi eğitimleri kapsamında, yönetim becerileri, sürdürülebilir büyüme ve işletmelerde kalıcı dönüşüm konuları ele alındı.

AOSB Akademi bünyesinde düzenlenen "Yönetim Görevleri Döngüsü: The WHEEL" ile "KOBİ'lerde Sürdürülebilir Büyüme ve Kalıcı Dönüşüm Nereden Başlar?" başlıklı eğitimlerde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yönetim becerileri ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yönetim süreçlerinin temel unsurları ele alındı

Yönetim Danışmanı, Eğitmen ve Koç Cüneyt Çubukçu tarafından verilen "Yönetim Görevleri Döngüsü: The WHEEL" eğitiminde, yöneticilik süreçlerinin temel unsurları üzerinde duruldu. Eğitimde kurumsal kavramlar, profesyonel yaklaşım, hedef belirleme, uzlaşma, stratejik planlama, delegasyon, geri bildirim kültürü, motivasyon ve performans değerlendirme gibi başlıklar ele alındı.

Yöneticilerin farklı sorumluluk alanlarını daha etkin şekilde yönetmelerine yönelik yaklaşımların paylaşıldığı eğitimde, katılımcıların yöneticilik basamaklarını yalnızca teorik bilgiler üzerinden değil, iş yaşamındaki karşılıklarıyla değerlendirmeleri amaçlandı. Programda ayrıca profesyonel sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi ve yönetilen potansiyelin ortaya çıkarılmasına yönelik uygulanabilir yöntemler aktarıldı.

KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesine odaklanıldı

AOSB Akademi kapsamında gerçekleştirilen bir diğer eğitim programında ise KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaları ve değişen pazar şartlarına uyum sağlamaları konusu ele alındı.

Danışman ve Eğitmen Ergin Turan tarafından AOSB Kamu Kampüsü'nde verilen "KOBİ'lerde Sürdürülebilir Büyüme ve Kalıcı Dönüşüm Nereden Başlar?" başlıklı eğitimde; verimlilik, iş süreçlerinin geliştirilmesi, dijitalleşme, etkin yönetim, finansal farkındalık ve sürekli iyileştirme gibi işletmelerin dönüşümünde önemli rol oynayan konular değerlendirildi.

Gerçek saha örnekleri ve interaktif çalışmalarla desteklenen programda, işletmelerin mevcut durumlarını analiz ederek gelişim alanlarını belirlemelerine ve bu alanlara yönelik uygulanabilir adımlar geliştirmelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: İHA
EkonomiEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:14:44. #7.13#
SON DAKİKA: AOSB Akademi'de The WHEEL ve KOBİ eğitimleriyle yönetim ve dönüşüm anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement