"AOSB Kuluçka Merkezi Teknoloji Merkezine dönüşebilir" - Son Dakika
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"AOSB Kuluçka Merkezi Teknoloji Merkezine dönüşebilir"

17.03.2022 11:10
"AOSB Kuluçka Merkezi Teknoloji Merkezine dönüşebilir"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti. Kurt, bölge içinde çalışmaların devam ettiği Kuluçka Merkezi'nin ilerleyen dönemlerde Teknoloji Merkezi'ne dönüşebileceğini belirtti.

Hasan Basri Kurt, beraberinde Adana İl Müdürü Mehmet Eren ve Adana il Müdürlüğü uzmanlarıyla geldiği AOSB Bölge Müdürlüğünde, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç Dr. Tuğçe Demirdelen ve ATÜ TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal tarafından konuk edildi. AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesine önemli katkı sunan KOSGEB'in proje desteklerinin önemine dikkat çekerek, bu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ise kuruluş amacı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek" olan KOSGEB'in bu değerli katkılarından bölgedeki sanayicilerin maksimum düzeyde fayda sağlamaları için Proje Destek Ofisi kanalıyla destek olduklarını söyledi.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın bölge hakkında genel bilgi paylaşımında bulunmasının ardından AOSB PDO Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen tarafından Proje Destek Ofisi faaliyetleri sunumu gerçekleştirildi. Demirdelen, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Enerji Verimliliği, Kümelenme ve Yapay Zeka Teknolojileri Faaliyetleri ile Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve kurulmakta olan AOSB Kuluçka Merkezi hakkında bilgilendirme yaptı. Hasan Basri Kurt da Kuluçka Merkezlerinin girişimcilere sağladığı faydalara dikkati çekerek, "AOSB Kuluçka Merkezi ilerleyen dönemlerde Teknoloji Merkezine dönüşebilir" dedi.

Kurt, AOSB firmalarından gelen talepleri ve mevzuatlar konusunda bilgilendirme yaparak süreçler konusunda desteğe açık olduklarını bildirdi. - ADANA

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Organize Sanayi Bölgesi, Hasan Basri Kurt, Yusuf Kara, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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