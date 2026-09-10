AP'den dondurulmuş Rus varlıkları için AB'ye acil müzakere çağrısı

Avrupa Parlamentosunda (AP) farklı siyasi gruplara mensup 120'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu.

AP milletvekilleri, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın Başbakanı Micheal Martin, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis'e mektup gönderdi.

Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa'yı Yenile (Renew Europe), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), Yeşiller, Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular (ECR) ile Sol gruptan 120'den fazla milletvekilinin imzaladığı mektupta, İsveç, Polonya, Hollanda ve İspanya'nın dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin siyasi görüşmelerin yeniden başlatılması yönündeki girişiminden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı anımsatılan mektupta, Avrupa'nın Ukrayna'ya öngörülebilir ve sürdürülebilir mali destek sağlaması, aynı zamanda Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırması gerektiği ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için sağladığı 90 milyar avroluk kredinin tek başına yeterli olmayacağı kaydedilen mektupta, Rusya'nın Ukrayna'da yol açtığı zararın tahmini maliyetinin 600 milyar avroyu aştığı aktarıldı.

Mektupta, "Rusya'ya ait 200 milyar avronun üzerindeki varlık AB'de dondurulmuş durumda bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

AB liderlerinin, Aralık 2025'te, söz konusu varlıkların Ukrayna için kullanılması konusunda anlaşmaya varamamasından üzüntü duyulduğu belirtilen mektupta, AB Konseyi'nden konuya ilişkin siyasi görüşmeleri acilen yeniden başlatması istendi.

AB Komisyonuna da geçen yıl uzlaşı sağlanmasını engelleyen sorunları giderecek yeni bir teklif hazırlaması çağrısı yapılan mektupta, Rus varlıklarına dayalı tazminat kredisi seçeneğinin tekrar değerlendirilmesi talep edildi.

Mektupta, geliştirilecek çözümün hukuki ve mali risklerin bütün AB ülkeleri arasında adil biçimde paylaşılmasını sağlaması ve hiçbir üye ülkeye orantısız yük getirmemesi gerektiği kaydedildi.

Dondurulmuş Rus hesaplarının emanetçi olarak faaliyet gösterecek ve Rusya Merkez Bankasına karşı hukuki yükümlülükleri üstlenecek yeni bir AB aracına aktarılması önerilen mektupta, böyle bir kararın AB anlaşması kapsamında alınabileceği savunuldu.

Mektupta, Rusya'nın başlattığı savaşın mali sonuçlarını üstlenmesi gerektiği, dondurulmuş varlıkların Ukrayna için kullanılmasının Kiev'e ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacağı ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağı belirtildi.

Dondurulmuş varlıklar

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankasına ait yaklaşık 210 milyar avroluk varlık AB ülkelerinde dondurulmuştu.

Bu varlıkların yaklaşık 185 milyar avroluk bölümü Brüksel merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'da tutuluyor.

AB Komisyonu geçen yıl dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakdin Ukrayna'ya verilecek bir kredinin finansmanında kullanılmasını önermişti.

Belçika, planın Rusya'nın açabileceği davalar ve tazminat taleplerinden doğacak risklerin paylaşılmasına ilişkin yeterli güvence içermediğini belirterek öneriye karşı çıkmıştı.

Belçika'nın çekincelerinin giderilememesinin ardından AB ülkeleri, Ukrayna'ya ortak borçlanma yoluyla 90 milyar avroluk kaynak sağlanmasını kararlaştırmıştı.