AP, Google Yerine Qwant'ı Seçti - Son Dakika
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AP, Google Yerine Qwant'ı Seçti

04.06.2026 15:47
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Avrupa Parlamentosu, dijital egemenlik için varsayılan arama motorunu Google'dan Qwant'a değiştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), dijital egemenlik hedefi doğrultusunda, kurum bilgisayarlarında varsayılan arama motoru olarak kullanılan Google'ın yerine Fransız arama motoru Qwant'ı kullanmaya başlayacak.

AP sözcülüğünden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla kurum bünyesinde kullanılan tarayıcılarda varsayılan arama motorunun Qwant olacağı bildirildi.

Açıklamada, değişikliğin otomatik olarak uygulanacağı ancak kullanıcıların isterlerse farklı arama motorlarını seçebileceği belirtilerek, uygulamanın, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa dışı dijital araçlara bağımlılığını azaltmak ve Avrupa merkezli dijital hizmetleri teşvik etmenin amaçlandığı stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

720 milletvekilinin görev yaptığı AP'de, yaklaşık 8 bin 400 memur ve personel ile 2 bin parlamenter asistanı olmak üzere 10 binden fazla kişi çalışıyor.

2013 yılında Fransa'da kurulan Qwant, kullanıcı verilerini takip etmemesi ve kişisel bilgileri reklam amaçlı kullanmamasıyla öne çıkan Avrupa merkezli bir arama motoru olarak biliniyor.

Öte yandan AB Komisyonu, yarı iletkenler, yapay zeka, bulut bilişim ve açık kaynak teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmanın hedeflendiği yeni planını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Google, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AP, Google Yerine Qwant'ı Seçti - Son Dakika

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