Apple Çip Fiyatları Nedeniyle Ürünlerine Zam Yapıyor - Son Dakika
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Apple Çip Fiyatları Nedeniyle Ürünlerine Zam Yapıyor

25.06.2026 18:31
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Apple, yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle bazı ürünlerinin fiyatını yükseltti.

NEW Apple, yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla artan olağanüstü taleple çip fiyatlarının "hızla ve yüksek oranda" artmasını gerekçe göstererek bazı ürünlerine zam yaptı.

Apple'dan yapılan açıklamada, tüketici elektroniği sektörünün "benzeri görülmemiş bir zorlukla" karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasının bellek ve depolama birimlerine olan talepte olağanüstü bir artışa yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Daha önce hiçbir bileşenin fiyatının bu denli büyük bir hızla ve bu kadar yüksek oranda arttığına tanık olmamıştık. Şu ana kadar müşterilerimizi bu artışlardan koruduk ancak artık bir dizi üründe fiyatları artırmaya başlamamız gereken bir noktaya geldik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirketin bunun hoş karşılanacak bir haber olmadığının farkında olduğunu ve çözüm bulmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.

Apple'ın yaptığı fiyat artışlarında, akıllı telefonu iPhone kapsam dışı tutuldu. Şirketin akıllı saati Apple Watch ve kablosuz kulaklığı AirPods'a da zam yapılmadı.

iMac masaüstü bilgisayarın başlangıç ??fiyatı 1299 dolardan 1499 dolara, Mac Studio masaüstü bilgisayarın fiyatı 1999 dolardan 2 bin 499 dolara çıkarıldı.

MacBook Neo'nun başlangıç ??fiyatı 599 dolardan 699 dolara, 13 inç MacBook Air'in fiyatı 1099 dolardan 1299 dolara güncellendi. MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı 1699 dolardan 1999 dolara yükseltildi.

iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolardan 1199 dolara, iPad Air'in başlangıç fiyatı 599 dolardan 749 dolara çıkarıldı.

Vision Pro'nun fiyatı da 3 bin 499 dolardan 3 bin 699 dolara güncellendi.

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook geçen hafta verdiği bir röportajda, şirketin bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışı dengelemek amacıyla ürünlerinin fiyatlarını yükseltmeyi planladığını söylemişti.

Cook, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz. Bize yansıtılan bu büyük artışların etkisini hafifletmek için elimizden geleni yapıyor ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz, ancak durum sürdürülemez bir hal aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Apple, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple Çip Fiyatları Nedeniyle Ürünlerine Zam Yapıyor - Son Dakika

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