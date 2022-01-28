Apple'ın geliri tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor kırdı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geçen yılın ekim-aralık döneminde elde ettiği gelir, tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen yıllık yüzde 11 artışla 123,9 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 25 Aralık 2021'de sona eren 3 aylık dönemi bilançosunda 2022 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 123,9 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 111,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor seviyeye ulaşan şirketin gelirinin bu dönemde 118,66 milyar doları bulması tahmin ediliyordu.

Firmanın net karı da aynı dönemde yüzde 20 artışla 34,6 milyar dolara yükseldi. Apple'ın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 28,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,68 dolardan 2,10 dolara çıktı.

iPhone satışlarında yüzde 9'luk artış

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azalış gösterdi.

iPhone satışlarının tutarı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 71,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışlarının tutarı yüzde 25 artışla 10,9 milyar dolara ulaşırken, iPad satışları yüzde 14 azalışla 7,3 milyar dolara geriledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, arz darboğazlarının şirkete 6 milyar dolara mal olabileceği konusunda uyarmıştı.