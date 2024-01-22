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Apple, Rusya'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi - Son Dakika
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Apple, Rusya'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), Apple'ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığını tespit etti ve şirkete 1,2 milyar ruble para cezası verildi. Apple, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilere yönelik kısıtlamalar getirdiği ve App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığı gerekçesiyle cezayı ödedi.

Apple, Rusya\'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi
22.01.2024 - 17:17,
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Rusya Federal Anti- Tekel Servisi (FAS), Apple'ın 1,2 milyar ruble (yaklaşık 13,6 milyon dolar) para cezası ödediğini bildirdi.

APPLE, RUSYA'DA ANTİ-TEKEL YASASINI İHLAL ETTİ

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2022'de Apple'ın anti-tekel mevzuatına aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi. Apple'ın, iOS uygulama geliştiricilerinin müşterilerine yönelik kısıtlamalar getirdiğine işaret edilen açıklamada, App Store dışındaki satın alma işlemleri için ödeme yapma olasılığı konusunda bilgilendirmelerin yasaklandığına işaret edildi.

Apple, Rusya'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi

1,2 MİLYAR RUBLE PARA CEZASI ÖDEDİ

Açıklamada, anti-tekel yasasını ihlal etmesi nedeniyle Apple'a 1,2 milyar ruble para cezası verildiği, şirketin 19 Ocak'ta söz konusu cezayı ödediği ifade edildi. Apple, geçen yıl da ülkede 906 milyon ruble para cezası ödemişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Apple, Rusya'da anti-tekel yasasını ihlal ettiği için 1,2 milyar ruble ceza ödedi - Son Dakika


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