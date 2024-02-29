Apple, Üretken Yapay Zeka Alanında Yatırımlarını Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Apple, Üretken Yapay Zeka Alanında Yatırımlarını Artırıyor

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin üretken yapay zeka alanında önemli yatırımlar yaptığını ve bu alandaki planlarını paylaşacaklarını duyurdu. Cook, üretken yapay zekanın inanılmaz bir atılım potansiyeli olduğunu belirtti ve geleceği yeniden tanımlayabilecek bir teknoloji olarak gördüklerini vurguladı.

29.02.2024 00:17  Güncelleme: 00:19
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ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, üretken yapay zekaya önemli ölçüde yatırım yaptıklarını ve bu yılın sonlarında bu alandaki planlarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşacaklarını belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.

Şu anda bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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