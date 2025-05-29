AR-GE Harcamaları 2024'te Yüzde 98,4 Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AR-GE Harcamaları 2024'te Yüzde 98,4 Artış Gösterdi

29.05.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSO'nun 2024 raporuna göre, AR-GE harcamaları 60,7 milyar liraya çıkarak en yüksek orana ulaştı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasının sonuçlarına göre, 2023'te 30,6 milyar lira olan AR-GE harcamaları, 2024'te yüzde 98,4 artarak 60,7 milyar liraya yükseldi.

İSO araştırmasına göre, 2023'te yüzde 0,48 olan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı, 2024'te yüzde 0,7'ye yükselerek, ölçüm yapılan yıllar içindeki en yüksek orana ulaştı.

AR-GE harcamaları, 2023'te 30,6 milyar lirayken, 2024'te yüzde 98,4 artışla 60,7 milyar lira oldu.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasında en yüksek AR-GE harcaması gerçekleştiren 3 sektör bir önceki yıla göre değişmeyerek, sırasıyla 32,2 milyar lirayla motorlu kara taşıtları, 6,9 milyar lirayla elektrikli teçhizat imalatı ve 5,3 milyar lirayla bilgisayar-elektronik sektörleri oldu. İSO 500'ün toplam AR-GE harcamalarının yüzde 73,1'ini söz konusu üç sektör yaparken, geçen yıl bu rakam yüzde 71,8 seviyesindeydi.

Araştırmaya göre, AR-GE faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığı gözlemlenen otomotiv sektörü, 2024'te de İSO 500'ün toplam AR-GE harcamalarında yaşanan artışta belirleyici rol oynadı.

AR-GE yapan kuruluş sayısı değişmedi

Araştırmaya göre, AR-GE harcaması yapan kuruluş sayısı 2013-2018 döneminde kayda değer bir artış sergilerken, 2017'de ilk kez firmaların yarıdan fazlası AR-GE faaliyeti gerçekleştirdi.

Söz konusu sayı 2018'de 276 ile tarihi zirveye ulaştıktan sonra izleyen dört yılda düşüş eğilimi göstererek 2022'de 260'a geriledi. 2023'te 265'e yükselen firma sayısı, 2024'te de 265 olarak kaldı.

Söz konusu 265 kuruluşun sektörel dağılımına bakıldığında ise gıda ürünlerinin imalatı 43 firmayla 2023'te olduğu gibi yine en üst sırada yer alırken, bu sektörü 38 firmayla motorlu kara taşıtları ve 25 firmayla elektrikli teçhizat sektörü ve 23 firmayla kimyasal ürünler sektörü takip etti.

Böylece söz konusu dört sektör 129 firmayla AR-GE yapan kuruluşların yaklaşık yarısını oluşturdu.

Düşük teknoloji yoğunluklu sektörler öne geçti

Teknoloji alanında yaratılan katma değere de değinilen araştırmada, 2024'te yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı 5,9 puanlık artışla yüzde 34,6'ya ulaşan düşük teknoloji yoğunluklu sektörler aldı.

Orta-düşük teknolojili sektörlerin en yüksek payı aldığı 2023'ten farklı olarak 2024'te düşük teknoloji yoğunluklu sektörler öne geçti.

Aynı dönemde orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerin payı ise 2,5 puan azalarak yüzde 31,4 oldu. Orta-yüksek teknolojili sanayiler grubunun brüt katma değerdeki payı 3,6 puanlık düşüşle yüzde 26,7'ye gerilerken, yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payının ise 0,3 puanlık artışla yüzde 7,4'e yükseldiği görüldü.

İSO 500 sonuçlarına göre, son üç yılda üst üste kaydedilen iyileşmelerle birlikte yüksek teknoloji yoğunluklu sektörler 2024'te yüzde 7,4'e ulaşarak mevcut veri setinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Araştırmaya göre, orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerde yer alan firmaların katma değerden aldıkları toplam pay ise 2023'te yüzde 37,4 seviyesindeyken, 2024'te özellikle düşük teknoloji grubunun payındaki belirgin artışın etkisiyle yüzde 34,1'e düştü.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Bilgisayar, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AR-GE Harcamaları 2024'te Yüzde 98,4 Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: AR-GE Harcamaları 2024'te Yüzde 98,4 Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.