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Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi - Son Dakika

Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi

29.11.2021 14:58
Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi

Kayseri'de sofraların vazgeçilmezi pastırmanın satışları, okulların ara tatile girmesi ile hareketlendi.

Kayseri'de sofraların vazgeçilmezi pastırmanın satışları, okulların ara tatile girmesi ile hareketlendi. Pastırmacı Yasin Güzel, satışlar ile ilgili verdiği bilgilerde, "Vatandaşlar kaliteli üründen tüketebilecekleri kadar almalılar" dedi.

Pastırma fiyatlarının 140 ile 240 TL arasında değiştiğini söyleyen Yasin Güzel, "Pastırma ve sucukta belirli artışlar oluyor. Aydan aya fiyatlarımız değişebiliyor. Çünkü kullanılan malzemeler, en doğalı bağırsak dahi dışardan dolarla geliyor. O yüzden fiyatlarımızda artışlar oluyor ister istemez. Şu anda pastırmalar 140 TL'den başlıyor 240 TL'ye kadar çıkıyor. Sucuklarımızda 70 TL'den başlıyor kalite olarak 120 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar çok fazla pastırma sucuk yiyemiyor. Bunun sebebi de fiyatlar olduğu sürece insanlar pastırma ve sucuklardan az almaya başladı ama tabi ki İstanbul'dan, Ankara'dan ve diğer illerden yerli turistlerimiz geliyor. Özellikle okulların 1 haftalık tatile girmesi ile birlikte yerli turistlerimiz Kayserimize geldi. Bu dönemde işlerimizde tabi ki biraz hareketlilik oldu. Çok şükür bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Güzel, vatandaşların kaliteli ürünleri fazla değil yiyebilecekleri kadar alması gerektiğini belirterek, "Pastırmayı ya da sucuğu et gibi düşünmemiz gerekiyor. Bir manava gittiğiniz zaman kıymanın kilosu 40 TL iken pirzolanın fiyatı 100 TL'den satılıyor. Ne kadar fazla fiyat fiyatlar ürün alırsanız, ürünün kalitesi o kadar artar. Damak tadı da ona göre olur. Yani müşteriler 1 kilo uygun fiyatlı pastırma ya da sucuklardan alana kadar yarım kilo iyi pastırma ve sucuktan alsınlar ve ağızlarının tadı ile yesinler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi
Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi
Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi
Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi

Türk Lirası, Yasin Güzel, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ara tatil pastırma satışlarını olumlu etkiledi - Son Dakika Ekonomi


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