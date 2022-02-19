Araban Ovasında nohut ekimine başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2022 yılı üretim sezonu nohut ekimine başlandı.

Araban Ovası'nda arazilerde son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, nohut ekimine başladı. Nohut ekilen bölgelerde inceleme yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu yıl Araban Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm alanda nohut ekimi gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Altun, "Nohut üretiminin kuru tarım ile yapılması ve gübre kullanımı olmadığı için buğday ve arpadan daha az maliyeti. Sulu tarım yapabilmeleri için çiftçilerimiz tarlalarında açtırdıkları derin sondaj kuyularında elektrik gücü ile yerin yüzlerce metre altından yeryüzüne çıkarttıkları su ile sulu tarım yapıyorlar. Son zamanlarda elektrik ve gübre fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor durumda kalan ve üretim yapamayacak hale gelen çiftçilerimiz daha az maliyet sebebiyle Ocak ayında başlayan nohut ekimine önem veriyor. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen onlarca kaliteli tarım ürünleri ile birlikte 2022 yılı üretim sezonunda Aksu, Ilgaz ve Gökçek cinsi yemeklik ve çerezlik nohut üretimi de talep görüyor. Çiftçilerimize bol bereketli hasat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticiler ise bol, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. - GAZİANTEP